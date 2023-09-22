22 сентября 2023, 09:56

Фейковое видео о перестрелке между российскими и казахстанскими пограничниками наделало шума по всей стране. На пятую точку присела большая часть жителей приграничных регионов, некоторые начали праздновать. Что породило сие брожение говен в головах?

Украино-Российский конфликт, вторая мировая афера в этом десятилетии после Ковида. Невойна - у одних военное положение, у других спецоперация. Как это произошло, неужели аналитики не предвидели такого развития событий.

Что происходило до часа Х. Местный олигархат разворовал страну, незаконная приватизация, ну и конечно деньги с газа и нефти и карьеров, всё разворовывалось. И чтобы народ ни о чём не догадался, нашли внешнего врага - об этом трубили все утюги и микроволновки. Обе страны как под копирку.

Произошло, то что происходит, народ скитается, города в труху и тлен, туда же и пассионариев.Почему автор считает, что новость народная? Поехали: Когда твоя страна, была частью большой империи, то когда немного ослабили кандалы, надо всеми силами постараться сделать страну независимой, обеспеченной и вооруженной, чтобы сохранить достижения.

Категорически, ни в коем случае, до этих пор - нельзя изводить имперский язык, образование, и каким-то образом негативно отзываться об завоевателях, которые принесли свою культуру, образование, и построили инфраструктуру, производство и армию, не забывая, что при власти назначенцы империи.

ЗАПРЕЩЕНО - переименовывать города и улицы построенные империей в своих колониях. И конечно заткнуть всяких блогеров, депутатов и всякую псевдо патриотическую шушару, которые пытаются шипеть против колонизаторов. Ну не будьте дебилами, не повторяйте чужих ошибок (список ошибок озвучивали по российским телеканалам в течении 15 лет)

Что хочу донести до читателя: если вы живёте в стране, которая является сырьевым придатком - сырьевой колонии высокоразвитых стран, то надо сидеть тихо, сопеть в две дырочки и не высовываться. Объясню ещё проще - на севере «медведь – шатун», в которого тыкали палкой, думая что в клетке где он находится, висит замок. Клетка уже разрушена, тот кто тыкал, тому оторвали ногу и руку.Поэтому огромная просьба ко всем обиженным и оскорбленным, сепаратистам и националистам, не забывайте, что скорость танка Т-80 - 60 км/ч по асфальту, и с полными баками он пройдет 500 километров.

Нам таких «гостей» встречать нечем. И здесь нельзя забывать про хитрую панду с востока, на которую у нас один ответ: при нападении панды отступать к медведю. Всегда надо просчитывать риски, никакой Будапештский меморандум уже никого не защитит. Надежды на Елбасы-2, при том что он с помощью армии медведя - снес Елбасы-1, нет и не будет.

Так что ещё раз: Подумайте о своем будущем, набрали в рот воды и молча до тех пор пока ситуация сама не разрешится...