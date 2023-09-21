На дорогах области патрульная полиция выявила 107 нарушений Правил дорожного движения водителями электросамокатов, в том числе 90 - в Костанае. Пресс-служба ДП сообщила, какую ответственность будут нести водители а нарушение ПДД.

- В основном водители самокатов нарушают требования об использовании защитного костюма и шлема, - отмечает первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК. - За такие нарушения статьей 593 КОАП РК предусмотрен штраф в размере 5 МРП (17 тысяч тенге). 90% водителей не имеют водительского удостоверения при управлении электросамокатами. Их мы привлекаем к ответственности по статье 620 КоАП с наложением предупреждения или штрафа в размере 3 МРП (более 10 тысяч тенге).

В ведомстве напомнили, что законом установлены правила для эксплуатации электросамокатов. Допускается движение по правому краю проезжей части дороги, при этом водителю должно быть не меньше 18 лет, на нем должны быть шлем и светоотражающая одежда. При нем должно быть водительское удостоверение любой категории. Категорически запрещено перевозить пассажиров и грузы.

Фото предоставлено ДП Костанайской области