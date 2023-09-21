Сенатор Бибигуль Жексенбай предложила создать в Казахстане отдельную ипотеку для медиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова Жексенбай сообщила, что 40 процентов медработников, которые работают в государственных организациях здравоохранения столицы, не имеют собственного жилья.

"Госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем предоставляются военнослужащим и другим получателям социальной помощи, но нет ни одной доступной программы или льготного кредитования для медицинских работников. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о принятии отдельной жилищной программы или льготного кредитования для категории "медицинские работники", - сказала сенатор.

Также депутат обратила внимание правительства на вопрос увеличения отпуска для медицинских работников. Всего количество дней ежегодного трудового отпуска медицинских работников поликлиники составляет от 36 до 42 календарных дней в зависимости от условий труда.

"В соответствии с законом "О статусе педагога" педагогам гарантируется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней. На основании чего медицинские работники просят рассмотреть вопрос увеличения количества дней оплачиваемого ежегодного трудового отпуска для медицинских работников с обеспечением не менее 40 календарных дней и более в зависимости от условий труда", - озвучила Бибигуль Жексенбай.