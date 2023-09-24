Необычным рецептом блинчиков, которые также называют «багрир», поделилась постоянная участница нашего кулинарного клуба Ксения. Готовятся они на воде, и в тесто совсем не добавляют яиц. Зато большую часть сухой массы составляет манка.

Много маленьких дырочек в блинчиках позволяет им хорошо пропитаться соусом

- Рецепт попался мне в Instagram и заинтриговал противоречивыми комментариями под постом. Одни писали, что манка придает им необычный вкус, другие - что это слишком уж похоже на запеченную кашу. Я не смогла остаться в стороне и решила протестировать рецепт самостоятельно, - делится Ксения.

Из указанного числа продуктов у вас получится 10-12 блинчиков, но Ксения для пробы использовала половинную порцию. В статье же мы приведем оригинальный рецепт.

Смешайте в чашке 200 г манки, 100 г муки, 1 ч. л. быстродействующих дрожжей, половину чайной ложки соли и 1 или 2 ст. л. сахара в зависимости от того, любите ли вы блинчики послаще или нет. Введите в массу 550 мл теплой воды и хорошо перемешайте, можно воспользоваться погружным блендером.

- Тесто получается достаточно жидким и пузырчатым. Его накрывают полотенцем и оставляют на 15 минут. А вот дальше, если изучать разные варианты рецептов в Интернете, начинаются разночтения, - отмечает Ксения. - Кто-то после «отдыха» сразу начинает жарить блинчики, кто-то добавляет разрыхлитель. В некоторых вариантах вместе с ним добавляют и уксус. Здесь тоже есть варианты: используют 6- или 9-процентный, а также яблочный. Я остановилась на последнем.

После того, как добавите разрыхлитель и уксус, перемешайте тесто еще раз, от реакции оно начнет пузыриться. И приступаем к жарке.

Делается это на сухой сковороде, на небольшом огне. Выливаете чуть больше половины половника, чтобы блинчики были небольшими, и жарите их только на одной стороне. От тепла в блинчике появится много небольших дырочек. Как только блинчик сверху «схватится», снимайте его и кладите на тарелку дырочками вверх.

- Для приготовления теста я использовала 1 ст. л. сахара, блинчики получились достаточно пресными, но, учитывая, что подавать их рекомендуют с медом и сливочным маслом, это и к лучшему, - заключила Ксения.

Для соуса необходимо растопить 50 г сливочного масла, добавить столько же меда и хорошо перемешать. Полейте блинчики перед подачей, они пропитаются сладким соусом. Можно также подать с любимым вареньем.