21 сентября 2023, 12:30

Пестициды – это особые химические или биологические вещества, которые помогают защитить наши урожаи от насекомых, грызунов и болезней. Без них фермеры столкнутся с огромными потерями урожая, что может повлечь за собой проблемы с продовольственной безопасностью.

Знаете ли вы, что устаревшие пестициды (ранее используемые химические средства против вредителей, которые с течением времени стали небезопасными или малоэффективными из-за новых знаний о их воздействии на здоровье и экологию) могут представлять серьезную угрозу нашему здоровью и природе? Эти старые химические вещества, которые ранее использовались для защиты растений от вредителей, могут содержать опасные компоненты, которые далеко не безопасны для нас и окружающей среды. Использование устаревших пестицидов может привести к загрязнению почвы и воды. Кроме того, они могут влиять на качество и безопасность нашей пищи, что является серьезной угрозой для здоровья!

По данным ранее проводимых инвентаризаций, в Казахстане обнаружено свыше 700 складов и 15 могильников с устаревшими пестицидами. Однако это неполные данные, они будут уточнены в результате инвентаризации, проводимой Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) в настоящее время. Информация, полученная в ходе инвентаризации, будет использована государственными органами, международными организациями для принятия решений о переупаковке и ликвидации устаревших пестицидов.

Принять участие в республиканской инвентаризации устаревших пестицидов могут все жители республики.

В настоящее время реализуется проект по инвентаризации устаревших пестицидов в странах Центральной Азии и Турции, в том числе в Казахстане.

Если вам известно о местах хранения устаревших пестицидов, то вы можете позвонить или написать на горячую линию по вопросам выявлению запасов устаревших пестицидов: +7 771 775 5372.

Информация, необходимая для обращения:

Фото/видео места хранения токсичных веществ (СОЗ и устаревшие пестициды);

Точное местоположение с координатами (по возможности);

Описание обнаруженных токсичных веществ: тип, цвет, объем, запах;

Расстояние до водных объектов и полей;

Если хранение в помещении, его характеристики.

Призываем вас стать более внимательными к местным окрестностям городов и сельских населенных пунктов, обращать внимание на возможные места хранения устаревших пестицидов и в случае обнаружения таких участков сообщать на горячую линию. Ваша активная гражданская позиция может сыграть важную роль в предотвращении загрязнения окружающей среды токсичными веществами, такими как СОЗ и устаревшие пестициды!