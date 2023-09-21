Костанайская областная прокуратура завершила комплексную проверку десяти действующих детских лагерей, начатую после инцидента в лагере «Арман дала» под Алматы. Результаты в ответ на запрос «НГ» сообщил первый заместитель прокурора области Марат Сматов. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических и пожарных норм, трудового законодательства и правил составления меню. Сразу возникли вопросы к управлению образования, которое все лето убеждало: «в Костанайской области ситуация ближе к идеальной».

ЧП в детском лагере в Алматы произошлов в середине июля. Дети, которых отправили отдыхать в лагерь «Арман дала», ютились в тесных непроветренных помещениях, а в соседнем здании отдыхали полуголые мужчины, клиенты частной сауны. Выяснилось это случайно, когда родители приехали навестить школьников.

После скандала в СМИ и соцсетях министерство просвещения дало поручение управлениям образования показать журналистам и общественности, как устроен детский отдых в их регионах. 3 августа прошел тур по лагерям им. Генерала Бакирова, «Алтынгуль» и «Болашак». А 4 августа прокуратура выдала пресс-релиз о начавшейся проверке и первых выявленных нарушениях. 7 августа заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА отказалась от комментариев для «НГ», сославшись на то, что «проверка еще идет и только по ее окончании ведомство сформирует четкую позицию». После окончания проверки мы вновь попросили Данагуль Жаппасбаевну ответить на наши вопросы.

Данагуль Сюндикова: «Только с 2021 года детские лагеря перешли в ведение нашего управления» /Фото Георгия ГОВОРОВА

«По правилам должны, но...»

- Вы ознакомились с результатами проверки - как вы оцениваете ее итоги?

- Результаты проверки к нам пришли в начале сентября, и у нас есть время на подготовку ответа. Мы старались исправить замечания оперативно. Где-то наказали виновных лиц и, возможно, еще накажут. Может быть, что-то еще будет уже после того, как мы ответим на претензии прокуратуры. Вы знаете, что из десяти лагерей замечания были по всем. Разного уровня. Есть и повторяющиеся нарушения, в первую очередь касающиеся соблюдения санитарных норм. Это смывы на кишечную палочку, которые встречались на посуде и одежде сотрудников столовых. Где-то были просроченные лекарства.

В «Алом парусе», к примеру, «не обеспечено создание минерализованной полосы шириной не менее 4 метров, исключающей возможность распространения огня при лесных и степных пожарах» (цитата из ответа прокуратуры - «НГ»). Они обязаны так говорить, потому что есть такая норма. Но одно дело - прописать норму, другое - исполнить ее. Это не так просто, ведь нужна спецтехника, нужны согласования на вырубку деревьев. Тем более это лагерь под Лисаковском, мы его позже запустили. Годами он простаивал, и там лесная зона разрослась. И нам нужна помощь, чтобы все исправить. Но по факту, конечно, есть такое нарушение. К открытию мы не успели.

Рисунок Дениса ШЛЕМИЧА



- Допустим, что этот недочет действительно сложно исправить. Но ведь чуть ли не в каждом втором лагере нарушали санитарные нормы. При этом вы рассказывали, что лагеря получили заключение санитарных врачей, а сотрудники управления «весь июнь ездили, пока не убедились, что все идеально». Как же они не заметили такие нарушения?

- Ну, представьте - дети уже отдыхают, закрыть лагерь нельзя и что-то делается в ходе самой проверки. Санитарные врачи дали заключение, это коллегиальное решение, без которого мы открыть лагерь не смогли бы. И у нас есть заключение по каждому лагерю. А смывы-то идут в ходе проверки - посреди сезона отдыха. Эти нарушения появились в процессе эксплуатации лагеря. Кто-то из сотрудников столовых не соблюдал нормы, и поэтому появилась кишечная палочка. Я не могу сейчас говорить о конкретных действиях других сотрудников. Тот же лагерь «Достык», где просроченные лекарства и продукты питания. Что я могу сказать? Нарушения выявлены, и директор лагеря оштрафована (на 51 750 тенге - «НГ»). И на данный момент с ней разорван трудовой договор.

- В детском лагере «Алтынгуль» установлено частичное отсутствие ограждений вокруг лагеря и контейнера для ТБО. При этом в ходе пресс-тура директор лагеря уверяла, что забор был обновлен. И вы говорили журналистам, что ограждение есть. Почему вы и ваши подчиненные говорите одно, а прокуратура по факту устанавливает другое?

- Там ограждение сломано в некоторых местах, но забор в целом-то существует. Хочу подчеркнуть, что это вопрос не только к управлению образования. Если есть такие нарушения, то, наверное, нам не должны были дать разрешение на открытие лагеря.

- Но ведь у вас в июле не было претензий к работе лагерей. Это ваша прямая цитата. Почему у вас претензий не было, а у прокуратуры они есть?

- Что вы от меня хотите услышать? Мы приняли меры к устранению нарушений. Кто-то наказан, что-то мы переделываем. Прокуратура говорит, что отсутствие горячей воды в лагере «Алтынгуль» - это нарушение. Но это загородный лагерь! Конечно, по правилам она должна быть. Но там это не было предусмотрено.

«Получили такими, какими они были»

- Вы лично, как заместитель руководителя управления образования, понесли какое-то наказание по итогам прокурорской проверки?

- Пока нет, потому что мы еще не дали ответа прокуратуре. У нас идет свое внутреннее расследование. Мы разбираемся в том, как реагировать на выявленные нарушения.

- Я правильно понимаю, что будут наказаны и другие сотрудники лагерей?

- Если акты надзора вынесены, там будут установлены штрафы для ответственных лиц. Если я не ошибаюсь, то санврачи выезжали отдельно, и они тоже готовят ответ для прокуратуры. Могу добавить, что руководитель отдела образования Денисовского района уволилась по собственному желанию, но до этого она получила строгий выговор по выявленным нарушениям в лагере «Солнечный».

- Складывается впечатление, что после ЧП в Алматы Костанайское управление образования попыталось пустить пыль в глаза общественности.

- Почему? Давайте будем говорить по существу. Да, когда стали известны факты по ЧП в Алматы, мы выезжали в наши лагеря. Нам скрывать нечего. Мы не пытаемся себя как-то прикрыть. Есть проблемы, мы их решаем. Вы должны понимать, что только с 2021 года детские лагеря перешли в ведение нашего управления. До этого они были на балансе отделов образования в конкретных акиматах районов. Мы их получили в том состоянии, в каком они были. Капитального ремонта там нет, только текущий ремонт. Мы организуем детский отдых в тех условиях, которые у нас есть, и стараемся улучшить их.

- Вы можете сказать, когда вам удастся исправить эти нарушения?

- Смотря какой лагерь. Если это кишечная палочка, то там нужно просто навести порядок. Наверное, должен быть более жесткий контроль. Где-то придется формировать бюджетную заявку, как в Денисовском районе, и проводить ремонт корпусов. Там только на кровлю нужно около 16 млн тенге. Это длительный процесс. Каким-то корпусам нужен и вовсе капитальный ремонт. Какие-то нарушения, как, например, просроченные лекарства, должны устранять сотрудники на местах. Это их прямая обязанность. То есть что-то быстро устраним, на что-то потребуется время.