Более 8 тысяч обращений казахстанцев принес с собой на пленарное заседание Мажилиса депутат Максат Толыкбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Мажилисмен озвучил депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова и заявил о проблемах жителей дачных массивов в Алматинской области.

"Я воочию видел плачевное состояние людей, проживающих в дачных массивах, которые не получают ни копейки помощи из бюджета. Действительно, положение очень сложное, терпение населения на исходе. Я сам встречался с людьми. Очень много обращений. Я с собой привез более 8 тысяч обращений. Вот здесь все эти обращения", - заявил депутат, показывая коробку с документами.

Он заявил, что сам побывал в регионе и узнал, что в Конаеве, Карасайском, Енбекшиказахском, Талгарском, Жамбылском и Илийском районах расположены 674 коттеджа. Число жителей там приближается к 500 тысячам. При этом поблизости нет необходимой инфраструктуры: школ, детских садов, общественного транспорта, медицинского обслуживания, асфальта, почты, пунктов связи, социальных служб и социальных объектов.

"Сотни тысяч наших соотечественников просят присвоить дачным массивам статус "села". Ведь, согласно действующему законодательству, местные исполнительные органы могут выделять бюджетные средства только на развитие городских и сельских территорий", - сказал Максат Толыкбаев.

Депутат добавил, что это проблема не только Алматинской области, но и других регионов Казахстана. Правительству, по мнению Толыкбаева, следует оперативно разработать специальную программу для решения вопроса.