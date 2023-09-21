Антикоррупционная служба набирает волонтеров. По задумке ведомства "неравнодушные граждане" будут вести общественный контроль и проводить исследования.

- Потенциальными волонтерами могут стать активные граждане, общественные и студенческие организации, исследовательские центры, адвокаты и нотариусы, госслужащие, - рассказал на брифинге в РСК 19 сентября первый заместитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Ержан ЛУКПАНОВ. - Чтобы принять участие в проекте, вам необходимо обратиться в наш департамент по адресу: ул. Гашека, 4. Также анкету кандидата можно отправить электронно - через сервис eotinish.kz или письмом на нашу электронную почту up.kostanay@antikor.gov.kz, а также через WhatsApp по номеру 8-747-807-09-21.

Проект "Антикоррупционное волонтерство" стартовал в августе 2023 года и завершится в декабре 2024-го.

- Вместе с волонтерами антикор планирует работать над созданием в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, выявлением причин и условий, которые способствуют коррупционным правонарушениям, - подчеркнул Лукпанов.

Отвечая на вопросы, спикер сообщил, что в проект уже записались около 50 человек. Они будут "информировать граждан о противодействии коррупции и участвовать в мероприятиях", которые организует антикор.

- В том числе они будут раздавать информационный материал, - пояснил Ержан Жолдасович. - Такие акции нами уже проводились. На футбольном матче Лиги конференций мы раздавали буклеты с нашими контактами и информацией о том, что делать, если человеку стало известно о факте коррупции.

Корреспондент "НГ" спросил, почему же агитация не помогла Казахстану удержаться в индексе восприятия коррупции от международной неправительственной организации Transperency Internetional.

- Индекс восприятия коррупции образовывается из нескольких составляющих, - ответил Лукпанов. - Там есть вопросы экономического развития, вопросы простоты ведения бизнеса. То есть, там несколько частей, и борьба с коррупцией - лишь один из множества факторов. В целом же проводимая нами работа только усиливается, но, тем не менее, есть какие-то факторы, которые негативно сказываются на нашем рейтинге. Может быть были недоработки, какие-то меры не приняты, поэтому мы потеряли баллы и заняли 101-е место из 180 стран.

Фото РСК