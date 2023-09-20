В суде № 2 Костаная продолжили рассматривать уголовное дело в отношении отстраненного председателя коллегии по административным делам Аскара ДАРБАЕВА.

Его обвиняют в получении крупной взятки - 19 млн тенге за положительное решение по делу предпринимателя Михаила Корнеева.

Согласно обвинительному заключению, взятку в $100 000 требовал бывший судья Игорь Дудин, потом лично бывший председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин, но уже $50 000. Корнеев снизил ее до $40 000 и написал заявление в КНБ. Деньги передавались через предпринимателя Елжаса Калкаева, хорошего друга Дврбаева, поэтому Калкаев тоже на скамье подсудимых. Он проходит по делу в качестве посредника.

20 сентября в суд по повторному ходатайству Дарбаева должны были прийти Дудин и Смолин, чтобы дать показания, но опять не явились.

- От Дудина поступило заявление о том, что с 12 сентября он круглосуточно находится на лечении, - пояснил судья Мерей АМАНЖОЛОВ. - В больнице это подтвердили. Выписывают Дудина 21 сентября. Смолин в электронном письме объяснил, что не может явиться в суд, так как находится за пределами Республики Казахстан. Он выехал а Россию на лечение. В департаменте КНБ подтвердили, что 18 сентября он пересек границу и не возвращался.

На этот раз не только Дарбаев, но и государственный обвинитель настаивал на том, чтобы Дудина и Смолина допросили в суде.

- Считаю необходимым допросить их непосредственно в суде, так как их показания важны для дела, - сказал прокурор Танат ТАСОВ. - Тем более, что Дудина 21 сентября уже выписывают, и он может явиться в суд.

Судья Аманжолов удовлетворил ходатайство и возложил явку в суд Дудина и Смолина на государственного обвинителя.

Уже в ходе судебного заседания от Игоря Дудина поступило заявление о том, что он не хочет давать показания против себя и своей семьи, на что имеет полное право. В заявлении также отмечается, что Корнеев сначала написал заявление в ДКНБ, а потом вовлек Дудина в преступную деятельность.

После этого суд постановил приступить к изучению письменных материалов дела в целях экономии времени.

- Считаю, что сначала нужно дождаться в суде Дудина и Смолина, а потом приступать к изучению материалов дела, - заявил ходатайство адвокат Дарбаева Куандык МУХАМЕДЬЯРОВ. - Так как судебный процесс подробно освещают СМИ, Дудин и Смолин смогут узнать все подробности.

Аскар Дарбаев поддержал своего адвоката:

- Действительно, представители СМИ много пишут об этом процессе, много подробностей уходит! - сказал он.

Судья отклонил ходатайство, пояснив, что Дудин и Смолин знакомы со всеми материалами дела.

Во время изучения письменных материалов прокурор Танат Тасов зачитал переписку между Дудиным и Корнеевым, которую получили с помощью НСД (негласных следственных действий). В частности, есть фрагмент, где Корнеев пишет: "Не могу получить документы, уже не знаю, кого подключать". Дудин отвечает: "Погода изменчивая".

Ранее в суде гособвинитель заявлял, что под словом "погода" шифровали Анатолия Смолина.

- Что вы имели в виду, когда писали, что не знаете, кого подключать? И о каких документах шла речь? - спросил подсудимый Аскар Дарбаев.

- Речь шла о том, что я застрял в Испании на полтора месяца, - ответил потерпевший Корнеев. - Не мог получить документы из-за украинской войны.

В суде продолжают изучать материалы дела.