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Водителя такси, который помог предотвратить мошенничество, наградили в Костанайской области

20 сентября 2023, 17:17 |  Государство

В отделе полиции Лисаковска состоялось награждение водителя такси Серика НАГАШИБАЕВА, который  14 сентября предотвратил мошенничество. Благодаря этому поступку полицейские вернули пенсионерке 3 млн тенге. Эту сумму она  собиралась передать  злоумышленникам за оказание помощи дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. в торжественной обстановке Нагашибаеву вручили наручные часы с логотипом МВД и благодарственное письмоначальника ДП Ерлана Файзуллина.

- Такой поступок говорит о том, что общество стало активно участвовать в вопросах обеспечения правопорядка. Это главный принцип проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы. Благодаря бдительности  Серика Нагашибаева  удалось предотвратить  совершение тяжкого преступления – мошенничества, - отметил начальник отдела полиции Лисаковска Казбек БИСЕМБАЕВ.

Серик Нагашибаев сказал, что каждый из нас не должен быть в стороне, когда сталкивается с чужой бедой:

- Пока мы помогаем друг другу, будет порядок. Важно быть внимательным. Когда  увидел пенсионерку, которая рассказала, что ей надо передать  вещи для дочери, попавшей в беду, меня это насторожило. Эти опасения были не напрасными. Вместе с вещами женщина собиралась  отдать 3 млн тенге. Может, этот пример поможет и другим не стать жертвой мошенников.

Фото пресс-службы ДП