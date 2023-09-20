В отделе полиции Лисаковска состоялось награждение водителя такси Серика НАГАШИБАЕВА, который 14 сентября предотвратил мошенничество. Благодаря этому поступку полицейские вернули пенсионерке 3 млн тенге. Эту сумму она собиралась передать злоумышленникам за оказание помощи дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. в торжественной обстановке Нагашибаеву вручили наручные часы с логотипом МВД и благодарственное письмоначальника ДП Ерлана Файзуллина.

- Такой поступок говорит о том, что общество стало активно участвовать в вопросах обеспечения правопорядка. Это главный принцип проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы. Благодаря бдительности Серика Нагашибаева удалось предотвратить совершение тяжкого преступления – мошенничества, - отметил начальник отдела полиции Лисаковска Казбек БИСЕМБАЕВ.

Серик Нагашибаев сказал, что каждый из нас не должен быть в стороне, когда сталкивается с чужой бедой:

- Пока мы помогаем друг другу, будет порядок. Важно быть внимательным. Когда увидел пенсионерку, которая рассказала, что ей надо передать вещи для дочери, попавшей в беду, меня это насторожило. Эти опасения были не напрасными. Вместе с вещами женщина собиралась отдать 3 млн тенге. Может, этот пример поможет и другим не стать жертвой мошенников.

Фото пресс-службы ДП