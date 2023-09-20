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Казахстанцев приглашают бесплатно обследоваться на рак

Informburo.kz

20 сентября 2023, 15:01 |  Общество

В Казахстане в онкологических организациях проведут день открытых дверей и бесплатные консультации, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото oncology-kostanay.kz

Приёмы пройдут 23 сентября, в субботу, в рамках недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, недели повышения осведомлённости о гемобластозах, а также месячника повышения осведомлённости о гинекологическом раке.

Для всех желающих организуют бесплатные консультации по онкогинекологии и локализациям головы и шеи.

Адреса проведения дня открытых дверей:

Костанайская область:

Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница, Костанай, улица Кубеева, 2, новая поликлиника.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 73-03-44.

Акмолинская область:

Многопрофильная областная больница, Кокшетау, улица Акана Сери, 1б, здание онкологической поликлиники.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 33-04-94.

Актюбинская область:

КДО МЦ "НАО ЗКМУ имени Марата Оспанова", Актобе, Жана Коныс, 8.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 53-42-20.

Алматинская область:

Алматинская региональная многопрофильная клиника, Алматы, улица Розы Баглановой, 69 а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-727-367-49-93.

Жетысуская область:

Областная многопрофильная клиника, Талдыкорган, улица Абая, 316, первый корпус поликлиники.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 40-10-55.

Атырауская область:

Атырауский онкологический диспансер, Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7122-766038, 8-7122-76-60-40.

Западно-Казахстанская область:

Областной онкологический диспансер, Уральск, улица Алматинская, 58.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок. 8-775-412-09-78.

Жамбылская область:

Жамбылский областной онкодиспансер, Тараз, микрорайон Аулие ата, 8.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-702-365-39-28.

Карагандинская область:

Многопрофильная больница №3 Караганды, улица К. Аманжолова, 189.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-707-596-49-46.

Кызылординская область:

Областной онкологический центр, Кызылорда, улица Берке хана, 49а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-7242-90-74-30, 8-702-388-00-81.

Мангистауская область:

Мангистауский областной онкологический диспансер, Актау, 1а-микрорайон, №3 здание.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-708-604-24-92.

Павлодарская область:

Павлодарский областной онкологический диспансер, Павлодар, улица Российская, строение 57/3а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7182-66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.

Северо-Казахстанская область:

МОБ Онкологический центр, Петропавловск, улица Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7152-35-00-08, 46-60-08.

Туркестанская область:

Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области, Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.

Абайская область:

Центр ядерной медицины и онкологии Абайской области, Семей, улица Кутжанова, 3.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7222-55-08- 87, 8-778-87-00-167.

Восточно-Казахстанская область:

Многопрофильный центр онкологии и хирургии, Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, КДО.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-778-003-78-45, 8-7232-48-91-51.

Астана:

Многопрофильный медицинский центр, Астана, улица Манаса, 17.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 95-40-33, 95-40-34.

Алматы:

Алматы, улица Папанина, 220а, Литер А, 1-этаж.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-727-312-24-74.

Шымкент:

Городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7252-38-00-70.

КазНИИ онкологии и радиологии:

КазНИИ онкологии и радиологии, Алматы, проспект Абая, 91, клинико-диагностический центр, 204-кабинет.
Дата и время проведения: 18-23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-727-349-61-16.