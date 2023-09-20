Казахстанцев приглашают бесплатно обследоваться на рак
Informburo.kz
В Казахстане в онкологических организациях проведут день открытых дверей и бесплатные консультации, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Фото oncology-kostanay.kz
Приёмы пройдут 23 сентября, в субботу, в рамках недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, недели повышения осведомлённости о гемобластозах, а также месячника повышения осведомлённости о гинекологическом раке.
Для всех желающих организуют бесплатные консультации по онкогинекологии и локализациям головы и шеи.
Адреса проведения дня открытых дверей:
Костанайская область:
Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница, Костанай, улица Кубеева, 2, новая поликлиника.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 73-03-44.
Акмолинская область:
Многопрофильная областная больница, Кокшетау, улица Акана Сери, 1б, здание онкологической поликлиники.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 33-04-94.
Актюбинская область:
КДО МЦ "НАО ЗКМУ имени Марата Оспанова", Актобе, Жана Коныс, 8.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 53-42-20.
Алматинская область:
Алматинская региональная многопрофильная клиника, Алматы, улица Розы Баглановой, 69 а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-727-367-49-93.
Жетысуская область:
Областная многопрофильная клиника, Талдыкорган, улица Абая, 316, первый корпус поликлиники.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 40-10-55.
Атырауская область:
Атырауский онкологический диспансер, Атырау, улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7122-766038, 8-7122-76-60-40.
Западно-Казахстанская область:
Областной онкологический диспансер, Уральск, улица Алматинская, 58.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок. 8-775-412-09-78.
Жамбылская область:
Жамбылский областной онкодиспансер, Тараз, микрорайон Аулие ата, 8.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-702-365-39-28.
Карагандинская область:
Многопрофильная больница №3 Караганды, улица К. Аманжолова, 189.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-707-596-49-46.
Кызылординская область:
Областной онкологический центр, Кызылорда, улица Берке хана, 49а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-7242-90-74-30, 8-702-388-00-81.
Мангистауская область:
Мангистауский областной онкологический диспансер, Актау, 1а-микрорайон, №3 здание.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8-708-604-24-92.
Павлодарская область:
Павлодарский областной онкологический диспансер, Павлодар, улица Российская, строение 57/3а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7182-66-00-97, 66-00-98, 66-00-91.
Северо-Казахстанская область:
МОБ Онкологический центр, Петропавловск, улица Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7152-35-00-08, 46-60-08.
Туркестанская область:
Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области, Шымкент, улица Курманбекова, 2/6.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.
Абайская область:
Центр ядерной медицины и онкологии Абайской области, Семей, улица Кутжанова, 3.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7222-55-08- 87, 8-778-87-00-167.
Восточно-Казахстанская область:
Многопрофильный центр онкологии и хирургии, Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, КДО.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-778-003-78-45, 8-7232-48-91-51.
Астана:
Многопрофильный медицинский центр, Астана, улица Манаса, 17.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 95-40-33, 95-40-34.
Алматы:
Алматы, улица Папанина, 220а, Литер А, 1-этаж.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-727-312-24-74.
Шымкент:
Городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а.
Дата и время проведения: 23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-7252-38-00-70.
КазНИИ онкологии и радиологии:
КазНИИ онкологии и радиологии, Алматы, проспект Абая, 91, клинико-диагностический центр, 204-кабинет.
Дата и время проведения: 18-23 сентября, с 9.00 до 13.00.Телефон для справок: 8-727-349-61-16.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.