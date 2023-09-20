План работ Костанайской горэлектросети с 21-го по 23 сентября 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в пяти районах областного центра.





ТП-560 (работы на ВЛ)

с 21 по 23 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор : ул. Плеханова 69-106, ул. Карбышева 1-16, 1/1- 1/8, ул. Западная 3-26, ул. Ленинградская 58/1 - 58/10, 98/3 -98/11, 54-70, ул. Лесная 10-20, ул. Чернышевского 99-111.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 21 по 23 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор : ул. Плеханова 37-98, 98/2-98/10, 61/1-61/2,63/1, ул. Рудненская 36-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Целинная 33-45,ул. Строительная 41/1-41/12, 49, ул. Лесная 1-15, ул. Сибирская 22-71,43/1-43/7,41/1,49/1-49/6, 47/3,90/3, 47/5,86/5, ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5.

ТП-635 (работы на ПС)

21 сентября с 10:00 до 19:00

детский сад «Родничок», учебно-методический центр «Дарын».

Спальный сектор: ул. Гашека 1а,1б,1/1.

ТП-419 (работы на ВЛ)

21 сентября с 10:00 до 12:00

кофейня № 1, кафе «Шахерезада», сауна «Арука», автомойка «Рако», техосмотр «Каусар», ТОО «Мега-Лайф».

ТП-113 (работы на ВЛ)

22 сентября с 10:00 до 17:00

Частный сектор: ул. Набережная 134-195, 163/1-163/17, ул. Сьянова 171-192, ул. Рабочая 2-10, ул. Шипина 1/1, 2/1,1-36.