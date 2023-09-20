В Казахстане могут изменить правила приема учеников в общеобразовательные школы, сообщает kursiv.media. К примеру, родителям или опекунам первоклассников уберут ограничение по срокам приема документов. А зачислять учеников не из территории обслуживания школы будут только при наличии в ней свободных мест.

Фото с сайта kursiv.media

Кто инициировал изменения правил. Проект поправок разместило на портале «Открытые НПА» министерство просвещения. В документе говорится, что изменения в правила вносят согласно закону «О правах ребенка в Республике Казахстан». Публичные обсуждения поправок продлятся до 3 октября 2023 года.

О продлении срока приема документов. Чиновники предлагают начинать прием документов от родителей или иных законных представителей первоклассников с 1 апреля текущего календарного года без ограничений по срокам. Ранее прием заявлений длился только до 1 августа.

В поправках также предлагают продлить до 31 августа прием заявлений от учеников, желающих обучаться в 10, 11 и 12 классах. В действующей редакции проекта срок приема документов установлен до 15 августа.

Как Минпросвещения РК предлагает переводить обучающихся из школы в школу

«Зачисление с 1 сентября текущего года обучающихся не из территории обслуживания организации образования осуществляется в случае наличия свободных ученических мест в организации образования», — говорится в еще одном пункте документа.

По нынешним правилам, претендентов не из территории обслуживания школы зачисляют из числа тех, кто зарегистрировался на поступление первым.

Напомним, что в Казахстане могут запретить строить многоквартирные жилые дома, если рядом нет школ и детских садов. Соответствующий законопроект разработали депутаты мажилиса и сейчас ждут заключение от правительства. Новые нормы в случае принятия будут запрещать строительство многоквартирных домов, если рядом нет соответствующей социальной инфраструктуры.

Как власти Казахстана планируют решать вопрос с нехваткой школ. В стране хотят реализовать национальный проект «Комфортная школа». На него планируют потратить около 2,4 трлн тенге. Проект нацелен на ликвидацию аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест.

Всего по стране запланировано строительство 369 современных школ нового формата на 740 тыс. мест. 205 объектов образования построят в городах, в селах – 164. Завершение строительства 217 школ запланировано на следующий год, 152 зданий – на 2025 год.

С начала учебного года в соцсетях начали появляться видео давок в казахстанских школах и высших учебных заведениях. На некоторых кадрах дети плачут и лежат придавленными на полу, на других студенты иронично сравнивают университетские коридоры с вокзалом или даже пастбищем. Руководство одной из школ привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что дети оказались в опасной ситуации.