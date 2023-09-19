Учебный класс подарил Костанайскому колледжу автомобильного транспорта чугунолитейный завод ТОО KamLit KZ. На церемонии открытия 18 сентября собрались студенты, руководство колледжа и представители ТОО. Открывали традиционно - с шариками, перерезанием ленты и обрядом шашу.

Во время торжественного открытия лаборатории представителей ТОО встречали 15 выпускников колледжа

- Еще в 2020 году, когда стало известно, что в Костанае построят чугунолитейный завод, в колледже автотранспорта появилась новая специальность - металлургия черных металлов, техники-металлурги, - рассказал журналистам директор колледжа Дмитрий ПАВЛЕНКО. - Мы хотели, чтобы к концу строительства наши выпускники смогли трудоустроиться. В 2020 году мы привезли тогда еще первокурсников по этой специальности в поле, где под здание завода только копали котлован. Дальше мы каждый год их туда привозили: на втором курсе там уже были стены, на третьем курсе на заводе установили печи, а наши ребята отправились на практику в Набережные Челны. В этом году костанайский завод должен выдать свою первую продукцию, и наши ребята пойдут на него работать.

Завод заинтересован в выпуске качественных специалистов, поэтому и предоставил колледжу лабораторию литья металлов. Она предназначена для занятий студентов 2-го и 3-го курсов. Выпускники не успеют с ней ознакомиться, но они уже проходят практику на заводе ТОО KamLit KZ.

- В лаборатории в миниатюре происходит все то же самое, что и на самом заводе, - пояснил Павленко. - Да, конечно, тут используется специальный легкоплавкий сплав, это маленькие детали, которые будут выплавляться, но сам принцип работы максимально приближен к реальности.

- На двух наших заводах будут работать около 1 000 человек, и я думаю, что основная часть будет состоять из выпускников колледжа автотранспорта, - рассказал журналистам и. о. генерального директора ТОО KamLit KZ Дмитрий ГУРТОВОЙ. - Сейчас мы уже завершаем работы по монтажу оборудования, все строительные работы на заводе. И в ноябре планируем провести первую заливку, получить первые детали. В следующем году начнется серийное производство деталей для двигателей: головки, блоки цилиндров и т. д. Эта лаборатория позволит студентам ознакомиться с основами литейного производства, а дальнейшее обучение они получат во время практики на нашем заводе и во время работы.

Руководство ТОО KamLit KZ и директор колледжа автотранспорта выступают перед студентами. В центре Дмитрий Гуртовой

- Мы понимаем, что есть определенные ограничения в финансировании и сложности госзакупки для учебных заведений, а мы заинтересованы в более скором внедрении этих технологий, так как наш завод скоро начнет свою работу, - добавила директор HR-отдела ТОО KamLit KZ Эльвира ШАКУРОВА. - Так как данная профессия на рынке не представлена, нам очень нужны специалисты. Без них мы не сможем запустить завод. Поэтому нам необходимо вкладываться в оборудование, которое соответствует современным технологиям.

ТОО планирует запустить в Костанае еще один завод - главных передач. Поэтому предприятие предоставит колледжу фрезерный и токарный станки, в дальнейшем планируют запустить еще одну лабораторию.

- А вы уверены, что после окончания учебы студенты пойдут работать именно на ваш завод? - спросил корреспондент «НГ».

- Вероятность высокая, так как мы уже с 3-го курса вовлекаем ребята в производственный процесс и позволяем им пройти стажировку на действующих производствах. Заключаем с ними ученические договоры. Мы видим заинтересованность у них, что они возвращаются и не отказываются от нашего договора обучения, - ответила Шакурова. - Мы конкурентоспособны на рынке. Для ребят, которые еще только проходят обучение, у нас зарплаты от 250 000 тенге. Сейчас к нам приходят на практику более 80 студентов. Для литейного завода нужно около 450-500 человек, думаю, мы сможем набрать их из числа студентов.

Представитель ТОО отметила, что многие студенты 2-го и 3-го курсов еще не достигли совершеннолетия, поэтому пока не могут проходить производственную практику на заводе. Об этом говорят и преподаватели колледжа. Причем в Министерстве просвещения настаивают на том, что в колледжах нужно внедрять дуальное обучение, но выполнить это указание невозможно - на заводы их не берут.

На партах в кабинете - несколько чемоданов с формами для литья, по бокам - специальное оборудование. Экскурсию для журналистов провел мастер производственного обучения ТОО KamLit KZ Евгений ВОДЯСОВ, в прошлом преподаватель колледжа автотранспорта.

- Изначально студенты создают форму. Для этого будет использоваться силиконовая смесь, составляется компонент и с помощью шприца жидкости смешиваются в стаканчике. Образуется определенная смесь и ее мы заливаем в формы, - показывает он. - С помощью температурного воздействия формы будут высушены, далее студенты получают определенную форму металла. С помощью этого оборудования студенты смогут понять, какие химические процессы могут происходить при создании форм при литье.

Он показал также оборудование для плавки металла, пескоструйную установку для очистки готовой детали от песка и другого мусора, макет маленького пресса с гидроцилиндром.

Таких наборов с оборудованием в лаборатории 18





Пескоструйная установка...





...и макет пресса с гидроцилиндром

- Мы первые в Костанае, кто поступил на эту профессию, - отмечает студент 4 курса колледжа автотранспорта по специальности металлургия черных металлов Никита ТУНГУСОВ. - Профессия очень перспективная, потому что в нашем городе таких специалистов нет вообще. Когда мы на 2-м курсе проходили практику, оборудования в целом хватало, но, конечно, у нынешних вторых и третьих курсов будет больше возможностей для обучения.

В колледже уже есть лаборатория, в которой студенты могут увидеть металл до и после физического воздействия: его можно нагреть и остудить.

- В старой лаборатории ребята также могли выполнять все необходимые работы, но некоторая часть оборудования, которое есть в новой лаборатории, была самодельной. Например, формы для литья металлов мы сами со студентами делали из дерева, - пояснил Евгений Водясов. - Это оборудование покупалось управлением образования на деньги из областного бюджета в рамках госпрограммы «Дорожная карта».

Знаний, полученных в старой лаборатории,хватало, но они не были специальными и углубленными...

Он пояснил: самодельное оборудование пришлось делать не потому, что акимат не выделял деньги. Просто из-за бюрократических процедур закупка затянулась на долгое время.

...да и специальное оборудование приходилось делать из подручных средств

- В течение года мы должны были эти деньги освоить, составить смету, что именно мы хотим приобрести, а еще есть поставщики с которыми это все надо согласовать, - вспоминает Водясов. - Нам предоставили всю документацию и счет-фактуры, но пока шла процедура согласования в течение рабочего года, в итоге мы получили деньги только в августе и сентябре, даже в октябре. В итоге до конца закупки обычно оставались два месяца и возможности закупить оборудование у нас не было. Поэтому приобретение такой лаборатории раза два уже точно откладывалось.

Фото Андрея СКИБЫ