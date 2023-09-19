Сельхозпроизводители считают, что рост поголовья этих копытных нужно контролировать, сообщает Informburo.kz.

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Численность сайгаков в Казахстане увеличилась – сейчас насчитывается 1,915 млн особей. По словам фермеров Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областей, эти животные вытаптывают и съедают посевы, из-за чего сельхозпроизводители терпят колоссальные убытки: снижается урожайность пшеницы, ячменя, овса, сафлора, гороха. И это закономерно может привести к дефициту отечественных продуктов на полках казахстанских магазинов.

Западно-Казахстанская область

В Западно-Казахстанской области в одном из крестьянских хозяйств в этом году ущерб от потравы составил 18 млн тенге.



Представитель ТОО "ECO Club" Бауыржан Сабанов рассказал Informburo.kz о своей проблеме.



"У меня всё ограждено, всё есть, но как зайдут 20 тысяч сайгаков – бесполезно. Про эту проблему знает вся область, вся республика. Мы понесли ущерб и нам нужна компенсация", – сказал он.



По словам Сабанова, в области более 1000 фермерских хозяйств на сегодняшний день пострадало от потравы. Размер понесённых потерь может составить около 8 млрд тенге.

"Мы об этом говорим пять лет. На следующий год сайгаков будет четыре миллиона", – выразил опасения Бауыржан Сабанов.

По его мнению, первым делом необходимо компенсировать фермерам понесённые убытки.

"Пусть будет 20 млн сайгаков, я не против. Вы поймите, это наше богатство, нужно правильно использовать этот ресурс. Это же еда, кожа, кости, рога. Это может привести к хорошему экономическому сдвигу, если правильно вложить средства, регулировать и использовать. Мы не говорим о том, чтобы всех истребили. Я сам противник этого", – подчеркнул он.

Актюбинская область

Глава крестьянского хозяйства "Булак" Акжол Дабылов рассказал, что с сайгаками на своём поле он столкнулся ещё в 2022 году. Их было около 10 тысяч. Территорию, по его словам, летом охраняли две машины и два экипажа. В этом же году нашествие животных началось примерно в мае, и тоже по 10-15 тысяч голов оказываются на полях.

"Мы вынуждены были всё лето, с конца мая до сегодняшнего дня, охранять свои посевы. На шести-семи машинах или на лошадях, потому что пешком невозможно этим заниматься. Они не боятся ничего. Например, утром мы их выгоняем, вечером они снова тут как тут. Солнце садится, мы возвращаемся, а они опять следом за нами идут на посевы. А ночью их невозможно гонять. Они нанесли мне ущерб на площади четыре тысячи гектаров, от 800 гектаров осталась только голая земля", – отметил Акжол Дабылов.

Он рассказал, что сайга нанесла урон полям, где растут сафлор, пшеница, ячмень.

Акжол Дабылов отметил, что писал письмо с просьбой о компенсации. Однако пока это не дало никаких результатов.

"Надо узаконить отстрел сайгаков. Во-первых, это мясо для населения. Во-вторых, надо кардинально сократить численность сайгаков. Иначе они нанесут ущерб не только сельскому хозяйству, они поглощают и водные ресурсы", – уверен землевладелец.

Костанайская область

Генеральный директор ТОО "ИНСПЭК" Юрий Заикин тоже заявил, что фермеры должны получить компенсации за ущерб, нанесённый сайгой.

"Есть такая пословица "Дитя не плачет – мать не разумеет". Мы – дитя государства. Мы уже ревём, кричим и просим, нас не слышат", – поделился он своей проблемой.

Юрий Заикин убеждён, что фермерским хозяйствам должны дать право на отстрел, чтобы сайга уходила с их полей.

"Если мы будем в неё стрелять, она будет нас бояться", – сказал он.

Карагандинская область

На ситуацию жалуются и в Карагандинской области.

"Они вытаптывают и съедают посевы. Например, за прошлый год 5000 гектаров списали из-за этого. У нас посевные площади граничат со степью. Сайгаки заходят на посевные площади со степи. Особенно в этот засушливый год они нападают на зелёные поля. Мы выращиваем зерновые культуры: ячмень, овёс, пшеницу. Пастбища также уничтожаются, сайгаки своими копытами всё превращают в пыль", – рассказал директор ТОО "Кайнар" Сейтжаппар Ныгметов.

В этом году ситуацию пытались наладить ограждением 40 км площади. Но сайгаки всё равно атакуют поля. Борьба идёт уже третий год, в 2023 году животных стало больше, заметили фермеры.

"Мы не можем заняться агрономическими, техническими, сельскими работами. Всё лето у нас занятие – убивать технику, гонять сайгаков. Этим самым мы не улучшаем технологии, не совершенствуем свои знания", – пожаловался Сейтжаппар Ныгметов.

С его слов, люди уже не знают. куда обращаться, не верят в возможность получения компенсации. Проблему пытаются решить своими силами, как могут.

"В этом году мы три бригады держали, купили мотоциклы, день и ночь гоняем. В день по три-четыре раза, утром, например, запланируем какую-то работу, сообщение поступает "20-30 тысяч идёт лавиной". Машину собираешь, 15-20 единиц техники собираешь и едешь в степь гонять сайгаков. И самое плохое – от этой работы ты не получаешь удовлетворения", – поделился переживаниями фермер.

Акмолинская область

В Акмолинской области с этой проблемой сталкиваются уже четвёртый год. Там крестьяне также самостоятельно находят пути решения: нанимают людей, мотоциклистов, чтобы те охраняли урожай.

"Из-за этого мы не занимаемся своими делами, только пасём этих сайгаков. Это огромная проблема. Они поедают, вытаптывают эти посевы. То есть целыми днями с пяти часов утра до одиннадцати ночи мы только этим и занимаемся", – рассказал Валерий Петров, управляющий ТОО "Каражар Агро".

В этом году фермеры Атбасарского района написали письмо президенту, но результатов нет. По Атбасарскому району больше 20 тысяч гектаров уже полностью вытоптаны. Сайгаки днём недоедают, поэтому пасутся и по ночам.

"Нас не слышат. Никак не можем докричаться до верхушки. И телевидение приезжало, но пока всё бесполезно. На наши письма никто не ответил. Фермеры Атбасарского, Астраханского, Краснознаменского районов на одной линии, где свирепствуют сайгаки. По эту сторону Ишима все хозяйства страдают", – сообщил Валерий Петров.

По его словам, сайгаков не остановил даже электропастух (электрическая изгородь. – Ред.), натянутый на 10 км. Табун его снёс, и найти электропастуха фермеры не смогли. Единственный выход, который видит сельхозпроизводитель, – это сокращение поголовья. Со следующего года ТОО "Каражар Агро" планирует площадь посевов сохранить, чтобы "облегчить себе жизнь".

"Большая беда. Беда всего государства, потому что хлеб не доберём. А за нами люди, людям надо выплачивать зарплату, они тоже скот держат. Самая большая проблема – сайгаки. Каждый год урожай уменьшается. Раньше мы собирали по 17-18 центнеров. Мы уже опустились до пяти-шести центнеров", – рассказал Валерий Петров.

Как можно решить проблему

Директор по природоохранным программам Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алёна Кривошеева напомнила, каким важным достижением для страны стало восстановление популяции сайги.

"Действительно, можно сказать, что численность сайги восстановилась. Это очень большой успех и заслуга Казахстана. Мы смогли увеличить численность этих животных с 23 тысяч до почти 2 млн особей. Было переделано законодательство, усилено наказание за браконьерство, создали Охотзоомпром, усиливались территориальные инспекции", – рассказала она.

Эксперт признаёт, что фермеры несут убытки, но, по её словам, не ясны масштабы проблемы, нет точных цифр.

"Нет государственной оценки: какая-то комиссия, экспертная группа должны провести анализ. Конкретно должна быть разработана методика оценки ущерба, потом этот ущерб должен быть оценён и выражен в денежном эквиваленте, урожае. Вся оценка должна производиться Министерством сельского хозяйства в сотрудничестве с Министерством экологии", – считает эколог.

Алёна Кривошеева полагает, что после оценки ущерба должны предлагаться какие-то меры решения проблемы, должны выделяться субсидии. Какие-то поля, считает она, можно огораживать. Потому что метод, когда машина отгоняет сайгу, усугубляет положение, ведь сайгаки ещё больше вытаптывают урожай, разбегаясь в разные стороны.

В конце мая в Астане прошёл большой круглый стол, который организовал секретариат японской Конвенции по мигрирующим видам диких животных в сотрудничестве с Министерством экологии Казахстана в лице Комитета лесного хозяйства и животного мира. Там присутствовали приглашённые фермеры из Западного Казахстана, из Акмолинской области, представители Института зоологии, Охотзоомпрома, охотничьих ассоциаций "Табигат", "Кансонар", НПО, а также зарубежные эксперты.

Выяснилось, что другие страны тоже сталкивались с подобными проблемами.

"Все эксперты говорят, что нет ничего уникального. Есть и были проблемы с копытными. В Казахстане нет ничего такого, чего бы в мире уже не было. Точно так же при увеличении их численности начинались конфликты с местным населением, в сельском хозяйстве в зависимости от специфики, страны", – отметила Алёна Кривошеева.

В ходе этой встречи разработали стратегию по управлению популяцией сайгаков в Казахстане с особым фокусом на уральскую популяцию. Со слов эксперта, в этой стратегии прописали шаги по решению проблемы.

Эксперт напомнила, как сильно ценятся рога сайги на мировом рынке, что чуть не привело к вымиранию этих животных. И сейчас действует нулевая квота на вывоз этих рогов из Казахстана, то есть экспорт запрещён. Эти нормы международное сообщество может пересмотреть в 2025 году, и тогда Казахстану, возможно, разрешат торговать рогами сайги. И деньги, которые в таком случае страна сможет заработать, можно будет направить на компенсации фермерам.

Чтобы снять нулевую квоту, Казахстан должен создать прозрачную и чёткую систему контроля за оборотом рогов. Нужно показать, откуда взяли рога, кто их привёз, где они будут храниться, как будут транспортироваться и маркироваться. То есть нужно будет доказывать, что рога получены не от браконьеров.