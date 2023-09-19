В правительстве проголосовали за проект Бюджетного кодекса в новой редакции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров презентовал проект нового Бюджетного кодекса.

"Введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру. Введены соответствующие критерии. К критически важным объектам будут относиться строительство, например завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги. Или жизнеобеспечивающая инфраструктура. К общестрановым – такие, как проект "Комфортные школы", когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей", - сказал Куантыров.

Премьер-министр Алихан Смаилов добавил, что установлены единые принципы бюджетной системы и выстроена схема межбюджетных отношений.

"Внедрен механизм сбережения нефтяных доходов. Новый экономический курс, обозначенный Главой государства в Послании, требует актуализации подходов к формированию и реализации бюджетной политики. В этой связи новый кодекс обеспечивает консолидацию всех финансовых потоков государства, строгое соблюдение бюджетных правил и подотчетность субъектов квазигоссектора", - сказал Смаилов.

По его словам, бюджетный кодекс станет рамочным и гибким документом, определяющим основы распределения государственных финансов.

"Одной из новелл является пилотное внедрение блочного бюджетирования, которое способствует повышению самостоятельности и оперативности госорганов. Кроме того, новый кодекс закрепляет переход от индикативного к полноценному трехлетнему планированию бюджета. Администраторам бюджетных программ предоставляется право самостоятельного перераспределения средств в определенных пределах", - заключил премьер.