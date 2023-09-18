Полицейские Карагандинской области нашли мужчину, который ранее заявлял, что шесть лет находился в трудовом рабстве в одном из крестьянских хозяйств Осакаровского района Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

"Пострадавшим" оказался житель поселка Баянаульского района Павлодарской области. Когда его нашли сотрудники полиции, он сделал неожиданное заявление, сказав, что выдумал всю историю про рабство, чтобы добраться домой. Полицейские сняли на видео откровения мужчины.

"Я родился в Аркалыке Костанайской области. На данный момент проживаю в селе Узынбулак. Живу со своей семьей: супругой и дочерью. Данное видео, выложенное в Instagram, опровергаю. Я был в Караганде и не мог уехать в Узынбулак. Встретив данного гражданина, чтобы взять деньги на билет, придумал данную историю. Чтобы он не нашел меня, выдумал свои данные. На данный момент я не нахожусь в рабстве, живу здесь постоянно, работаю. У меня семья, дети. Со мной все в порядке", - заявил на видео мужчина.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что установили личность мужчины после появления его первого видео в социальных сетях.

"В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено данное видео. Сразу же сотрудники полиции отработали по нему, установили личность мужчины и его место жительства. Наши передали информацию коллегам из Павлодарской области, и уже они выезжали на дом к этому гражданину. Во время визита они установили, что он не был в трудовом рабстве. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не верить непроверенной информации", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина заявлял о нахождении в трудовом рабстве в одном из крестьянских хозяйств близ поселка молодежный Осакаровского района Карагандинской области. На видео он рассказал, что работал за еду, пас скот. Также он сообщал, что на ферме остались его супруга и дочь.