Антикоррупционная служба сообщила о задержании руководителей АО "Продкорпорация", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сообщается, что Антикором в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья - зерна - проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

"В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций "Продкорпорации". При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники. В настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация".

Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые переданы суду.

"По результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация". Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.

В пятницу, 15 сентября, "НГ" отправила запрос в Антикоррупционную службу Костанайской области по поводу информации о задержании жиректора местного филиала Продкорпорации. Сегодня нам предоставили ответ:

"Ваш запрос о предоставлении сведений в отношении директора филиала АО НК «Продкорпорация» Турежанова М.С., рассмотрен. Сообщаем, что согласно ч.1 ст.201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. В этой связи, предоставить сведения по Вашему запросу, не представляется возможным. В случае несогласия с ответом, Вы можете обжаловать его прокурору или в судебном порядке".