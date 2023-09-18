Очередной порыв городской канализации в логу Абильсай
tolikkustanay74
18 сентября 2023, 19:12
Лог Абильсай, в районе перекрёстка Чехова-Фролова, порыв канализационной трубы диаметром 1000 мм. Начиная с 2018 г. каждый год одно и то же, с неизменной стабильностью, труба стабильно ломается, Костанай Су стабильно не следит за слабым участком и каждый год стабильно обещает заменить этот участок на новый.
Зловоние стабильно благоухает в этом районе.
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