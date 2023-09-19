Летом этого года в отрядах "Жасыл Ел" в Костанае работали 350 молодых людей, общий заработный фонд составил 20 640 571 тенге. Об этом 18 сентября на аппаратном совещании доложил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ.

- Зарплата бойцов отряда оплачивалась полностью из средств проекта, - пояснил он. - Для работников от 16-ти до 18 лет зарплата составила не менее 70 000 тенге, в том числе ОПВ (на руки 63 000 тенге). Для работников от 18-ти до 35 лет - не менее 75 000 тенге (на руки 60 000 тенге), в том числе ОПВ, ИПН, социальный налог и медицинские взносы. Бригадиры получали не менее 100 000 тенге в том числе ОПВ, ИПН, социальный налог и медицинские взносы (на руки 80 000 тенге). Для реализации проекта поставщиком систематически проводилась работа по набору бойцов, закупка экипировок.

По разнарядке отдела ЖКХ бойцов распределили по 5 подрядным организациям: ТОО «Таза жол АТ», ТОО «Конгломерат KZ», ТОО «Капитал групп союз», ТОО «ДК Максат» и ТОО «АБЗ плюс». Подрядчики обеспечивали перевозку работников к месту работы в период всего сезона. На протяжении всего проекта для бойцов проводили обучающие семинары, а также разъясняли правила техники безопасности.

- Были охвачены парк Победы, Центральный сквер, район железнодорожного вокзала, аллеи по улицам Козыбаева, Узкоколейная, Станционная, а также бойцы «Жасыл ел» осуществляли очистку микрорайона Кунай, - перечислил Дуйсеков. - Проект «Жасыл ел» позволил благоустроить парки, скверы, дворы. Ребята занимались покраской, срубом старых деревьев, тем самым молодые костанайцы внесли значительный вклад в благоустройство города.

Олжас Дуйсеков подчеркнул, что цель проекта «Жасыл ел» - не только трудоустройство молодых людей в летний период, но и формирование у молодежи правильного экологического мировоззрения, культуры, ответственного отношения к природе и окружающей среде.

- Для молодого человека в возрасте 16-18 лет 60 000 тенге - не очень большая зарплата, - обратил внимание аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если студенты подрабатывают летом, то наверняка хотят купить одежду к учебному сезону. Если заработок составит 120 000 тенге за два месяца, то что он купит за эти деньги? Сейчас средняя заработная плата по Костанайской области составляет 250 000 - 270 000 тенге, с нового года минимальная зарплата будет 85 000 тенге. Так что для молодого человека 60 000 тенге - это очень мало.

Жундубаев обратился к подрядчикам, чтобы выяснить, как работают бойцы.

- Работают неплохо, но многое приходится объяснять, учить, - ответила директор ТОО "Таза жол АТ" Токжан АЙЕНОВА.

- Думаю, заинтересованности мало из-за низких зарплат, - констатировал аким. - Считаю, что зарплаты нужно повысить, чтобы у молодых людей была мотивация и интерес к работе.

На реализацию проекта "Жасыл Ел" в этом году выделили 28 млн тенге.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ