По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 сентября, на севере, западе и юге области пройдут дожди с грозами. Ночью и утром на западе, севере и востоке прогнозируется туман. В Костанае утром и днём переменная облачность, небольшой дождь.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду, 20 сентября, грозовые дожди будут идти на севере и востоке области, на севере и западе в ночные и утренние часы - туман. В Костанае возможен дождь.

- Во вторник ночью по области будет 7-12, в Костанае 7-9 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем температуру 18-23°С, в Костанае 20-22°С. В ночь на среду термометры покажут 5-10°С, днём ожидаем 13-18°С, на юге 31°С.

Во вторник ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями при грозе до 15-20 м/с. В среду ветер будет северный с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.



