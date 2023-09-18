После перерыва, связанного с участием национальной сборной страны в отборочных играх чемпионата Европы 2024 года, возобновился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В рамках 22-го тура «Тобол» встречался в столице республики с входящей в лидирующую тройку «Астаной».

Сербский защитник «Тобола» Боян Младович против французского полузащитника «Астаны» Фабиена Уреги / instagram.com/fca.astana

Матчи этого тура прошли в честь экс-футболиста сборной Казахстана Аскара Кожабергенова. Аскар Сейдахметович родился 20 сентября 1965 года, начал карьеру футболиста в алматинском СКИФе, после чего выступал за «Кайрат», «Шахтер», «Жетысу», «Химик» (Джамбул), проведя в общей сложности в чемпионатах СССР около 200 матчей. В рамках чемпионата Казахстана, выступая за «Кайрат», «Достык» и «Актюбинец», Кожабергенов провел 127 игр, в которых забил 14 мячей, а в сезоне-1993/1994 он играл в команде третьей немецкой лиги «Пройссен 07».

Кожабергенов вместе с «Кайратом» выиграл первый титул чемпиона Казахстана. Кроме «золота» 1992 года, на его счету также две бронзовые медали чемпионата РК и два выигранных Кубка Казахстана.

Аскар Кожабергенов провел восемь игр за национальную сборную Казахстана, приняв участие в ее первом официальном матче. По окончанию карьеры футболиста он работал в тренерском штабе «Есиля-Богатыря», «Иртыша», «Тобола», «Сункара», «Жетысу», «Экибастуза», «Атырау», «Хан-Тенгри», а также входил в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана. Сезон-2023 Аскар Сейдахметович начал в клубе первой лиги «Хан-Тенгри», а позже возглавил «Жетысу».

Поединок между «Астаной» и «Тоболом» привлекал внимание тем, что обе команды в конце августа играли в раунде плей-офф Лиги конференций. Правда, путевку в групповой этап заработал только столичный клуб. Обе команды подошли к очному поединку с четырехматчевыми безвыигрышными сериями в рамках чемпионата страны.

В стартовом составе «Тобола» на поле «Астаны Арены» вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники Евгений Шахов, Серикжан Мужиков (капитан команды) и Самат Жарынбетов, а также нападающие Мильян Вукадинович, Момчило Мркаич и Ислам Чесноков.

Момчило Мркаич в штрафной площади «Астаны» / Скриншот трансляции

События в матче стали разворачиваться довольно быстро. На 3-й минуте гости провели скоростную атаку по правому краю с переводом мяча на противоположный фланг, завершившуюся прострелом Вукадиновича, который прервал хорватский голкипер «Астаны» Йосип Чондрич. А после ответного выпада столичного клуба по левому флангу гамбийский нападающий Дембо Дарбо сумел выйти один на один с Бусурмановым и от угла вратарской площадки попытался пробить мимо него низом в дальний угол. Но голкипер «Тобола» ногами выбил мяч на угловой.

После розыгрыша этого стандарта защитники выбили мяч подальше от своей штрафной площади. Однако армянский защитник хозяев Камо Оганесян, опередив Вукадиновича, головой отправил мяч в сторону ворот «Тобола» и тот, пролетев между безуспешно попытавшимися выбить его Чесноковым, Шаховым и Младовичем, оказался на дуге штрафной площади в ногах у Дарбо, который вновь убежал один на один с голкипером и пробил на этот раз мимо Бусурманова справа точно в дальний угол ворот - 1:0.

На 10-й минуте у «Тобола» появился шанс отыграться, но выигравший после передачи справа верховую борьбу в районе 11-метровой отметки Мркаич пробил головой рядом с правой стойкой ворот. Через три минуты после подачи Асранкулова в штрафную площадь с левого края Мркаич выиграл воздушную дуэль у сербского защитника хозяев Алексы Амановича и пробил головой в прыжке с линии вратарской площадки в правый нижний угол ворот, но голкипер «Астаны» в падении поймал мяч. Тот же Мркаич менее чем через минуту получил мяч в штрафной площади после передачи низом с правого края от Каирова и в борьбе с еще одним защитником «Астаны» из Армении Вараздатом Арояном от угла вратарской площадки с разворота пробил в ближний угол ворот, но Чондрич ногами выбил мяч за лицевую линию. Еще через минуту Мркаич после подачи Вукадиновича с левого края пробивал по воротам от угла вратарской площадки, но не попал в створ.

Удар по воротам «Астаны» наносит Мильян Вукадинович / Скриншот трансляции

На 19-й минуте Мркаич грудью остановил мяч у штрафной площади столичного клуба и откатил его Мужикову, чей удар по центру заблокировали защитники. Через минуту после очередной атаки «Тобола» Жарынбетов из центра половины поля соперника сделал передачу низом на левый край Вукадиновичу, который ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, но в створ не попал. На 25-й минуте атака «Тобола» по левому краю продолжилась переводом мяча на противоположный фланг и навесной подачей Чеснокова в центр штрафной площади, откуда Вкдинович пробил в прыжке «ножницами», но вновь не попал в створ ворот.

А через две минуты хозяева организовали выпад по правому краю, и завершавший его Дарбо пробежал с мячом почти от центрального круга до лицевой линии, переиграл там догнавшего его Младовича и, сместивший к углу вратарской площадки, пробил низом в ближний угол ворот, но Бусурманов отбил мяч ногами.

На 32-й минуте сразу четыре игрока «Тобола» выбежали против трех игроков соперника. Мркаич, промедлив с пасом на ход бежавшему справа Чеснокову, отдал мяч в центр Жарынбетову, а тот перевел его еще левее Мужикову, которому уже активно мешали подоспевшие защитники. Однако капитану гостей удалось пробить по воротам, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.

«Астана» не осталась в долгу и ответила двумя опасными атаками, на острие которых дважды оказывался французский полузащитник Фибаен Урега. Но на 35-й минуте он пробил с разворота от левого угла вратарской площадки мимо ворот, а на 41-й минуте мяч после его удара в касание из района 11-метровой отметки поймал Бусурманов. Перед перерывом хороший проход по правому краю совершил Чесноков, который, смещаясь влево, переиграл Арояна и Яна Вороговского, и пробил по воротам из пределов штрафной площади так, что голкипер «Астаны» не смог удержать мяч в руках, но рядом никого из игроков «Тобола» не оказалось.

Через четыре минуты после возобновления игры атака «Астаны» по правому краю завершилась опасным прострелом Оганесяна, на который откликнулись Урега и Дарбо. Но первому помешал пробить от угла вратарской площадки Каиров, а до второго мяч не дошел, так как был остановлен Бусурмановым, со второй попытки в падении накрывшим его. Но на 55-й минуте Дарбо вновь открылся на передачу с правого края и на этот раз получил мяч, посланный низом мимо Рогача хорватским полузащитником Марином Томасовым. Однако после удара автора первого гола с линии вратарской площадки с ходу мяч попал в левую штангу.

Через две минуты опасный момент возник уже у ворот «Астаны», когда Чесноков с правого края сделал хорошую передачу верхом в центр штрафной площади, откуда Жарынбетов головой пробил прямо в руки голкиперу. А на исходе часа игры в руки голкиперу «Тобола» пробил по центру из-за пределов штрафной площади Томасов.

После этого игра немного упокоилась, и чтобы оживить ее наставник «Тобола» на 68-й минуте произвел замену сразу в трех линиях. В линии обороны вместо Рогача вышел Альберт Габараев, в средней линии вместо Жарынбетова - Бейбит Галым, а в нападении Вукадиновича сменил Серж Дебле. Но пока новые игроки гостей входили в игру, экс-игрок «Тобола» Аманович на 77-й минуте, получив мяч в середине своей половины поля, беспрепятственно прошел с ним по центру до дуги штрафной площади своего бывшего клуба и пробил низом в левый угол ворот. Мяч, коснувшись перчатки бросившегося за ним Бусурманова, задел штангу и влетел в сетку ворот - 2:0.

Через пять минут после второго пропущенного гола Милич Чурчич провел двойную замену, выпустив вместо Шахова Павла Киреенко, а вместо Мужикова Павла Забелина. «Тобол» не оставлял попыток спасти ситуацию, и на 87-й минуте после навесной подачи Асранкулова с левого края Чесноков в прыжке с правого угла вратарской площадки пробил головой в дальний угол ворот, но не попал в створ.

А еще через две минуты Чесноков сделал справа подачу в штрафную площадь, мяч попал в Исламбека Куата и отлетел в центр к Галыму, но тому не дал пробить по воротам только что вышедший на замену Эльхан Астанов, наступив ему на ногу. Находившийся рядом арбитр встречи Григорий Московченко из Павлодара без промедлений указал на 11-метровую отметку, а Дебле четко реализовал пенальти, пробив в левый верхний угол без шансов для голкипера - 2:1. Однако большего «Тоболу» сделать не удалось, и после восьмого поражения он с 28 набранными очками опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Серж Дебле реализует пенальти / Скриншот трансляции

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ после матча поздравил соперников с победой, пожелал «Астане» удачи в групповом этапе Лиги конференций и добавил:

- Думаю, что игра понравилась болельщикам. Обе команды создали достаточно голевых моментов, но у нас все еще есть проблемы с реализацией. Мы готовились к этому матчу десять дней, работали над завершением атак, но, как оказалось, этого было недостаточно. Ребята отдали все свои силы на поле, спасибо им за это. Мы стараемся демонстрировать тот футбол, который нравится нашим болельщикам. Но сегодня мы недовольны результатом игры. В следующем матче будем стараться сыграть еще лучше.

«Астана» после минимальной победы, набрав 43 очка, до шести очков сократила отставание от лидирующего «Ордабасы», которому нанес поражение в этом туре на своем поле преследующий его «Актобе» - 2:1, набравший 44 очка. На четвертое место поднялся «Кайрат», переигравший в гостях с таким же счетом «Жетысу» и набравший 38 очков. Алматинский клуб при этом на одно очко опередил «Кызылжар», который сыграл в гостях вничью (0:0) с «Атырау», в свою очередь опередившим на одно очко «Тобол».

Результаты матчей с участием команд из нижней части турнирной таблицы на положении команд в ней не отразились: «Аксу» - «Окжетпес» 0:1, «Каспий» - «Мактаарал» 0:2, «Шахтер» - «Кайсар» 2:2.