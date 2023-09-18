Казахстанские предприниматели получили возможность самостоятельно выбирать земельные участки для ведения бизнеса, передаёт Orda.kz. Как будет осуществляться этв процедура, рассказали в нацпалате "Атамекен".

Фото: Atameken.kz

Как пояснили в нацпалате, земли должны предоставляться исключительно через торги (аукционы) и конкурсы (по сельхозземлям) в соответствии с законом.

«По нашей инициативе в Кодексе об административных правонарушениях была утверждена норма, предусматривающая наложение штрафа на должностное лицо акимата, не вынесшего земельный участок на торги или вынесшего с нарушением 90-дневного срока после отказа в его предоставлении. Если за первое нарушение штраф составит 30 МРП, то за повторное нарушение в течение года - уже 60 МРП. Теперь со стороны земельных инспекторов начаты проверки: выполняются ли акиматами нормы закона. Предприниматели смогут самостоятельно инициировать проведение конкурсов путём выбора интересующего земельного участка на публичной кадастровой карте», – сообщил замдиректора департамента строительства и земельных отношений НПП «Атамекен» Ернур Абжан.

Ранее возможность получить земельный участок появлялась только в случае проведения акиматом торгов, при этом выбор был ограничен. В этой связи в Земельный кодекс РК внесены поправки, обязывающие акиматы выставлять на торги участки, по которым поступают заявки на их предоставление.

"Но, как показала практика, норма не работала по причине отсутствия ответственности за её неисполнение. Проведённый нами анализ показал, что лишь в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях за один год было отказано в предоставлении земельных участков по 58 заявкам предпринимателей (в связи с необходимостью их реализации на торгах), при этом ни по одному из них не было проведено торгов в течение определенного Земельным кодексом 90-дневного срока", - отметил Ернур Абжан.

Данная ситуация в значительной степени увеличивала коррупционные риски, так как вынуждала бизнесменов обращаться к сотрудникам акиматов с устной просьбой по выставлению конкретного участка на торги или конкурсы.