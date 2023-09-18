18 сентября 2023, 14:29

17 сентября текущего года в городе Костанай прошел забег на 10 километров по улицам города. На спортивный праздник собрались спортсмены и желающие с адреналином провести время вся округа Костанайской области, Казахстана и даже соседней Российской Федерации. Исключением не стали и военнослужащие воинской части 6697 Национальной гвардии майор Алексей Миронов, капитан Максим Макаров, и сержант 2 взвода 1 роты оперативного назначения старший сержант Ержан Сагимбаев.

- В выходной день спортивное мероприятие - самое полезное для организма человека. Данный праздник проводится в мировом масштабе, прежде всего это олицетворение дружбы и мира между странами, и раз тут собрались спортсмены всего мира, среди них найдется тот, который решил обойти нас, - говорит Алексей Миронов.

Kostanay Half Marathon 2023 – это совершенно новая гонка по центральным улицам целинного города Костанай в самом сердце северного Казахстана. Трасса забега соответствует сертификации в World Athletics на 10 километров.

Всего в забеге принимали участие 487 человек.

- Наши военнослужащие показали хороший результат, и это отрадно что и в свободное наши военнослужащие проводят время с пользой. Спорт для каждого военнослужащего важный элемент, в здоровом теле здоровый дух, и каждый из наших постоянно это доказывает, - отметил заместитель командира воинской части 6697 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Ескендір Сараубеков.

По завершении спортивного мероприятия участники были награждены медалями и памятными подарками символикой праздника.







