Житель Костаная заявил о нахождении в трудовом рабстве на протяжении шести лет на зимовке в Карагандинской области, передаёт Orda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Патриот».

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Александр Вдовиченко говорит, что сбежал из зимовки рядом с посёлком Молодёжное Осакаровского района в Карагандинской области. Он был в рваной одежде, грязный и голодный, когда его увидел при въезде в Караганду водитель скорой помощи.

«Я после смены на подстанции скорой помощи ехал домой на своей личной машине. На дороге меня остановил мужчина европейской внешности, в рваной одежде, грязный. Он рассказал, что сбежал из трудового рабства, где был шесть лет. Сказал, что зовут его Александром Вдовиченко», – говорит Ерсын Тлевбердинов, водитель скорой.

Беглец рассказал, что шесть лет назад хозяин крестьянского хозяйства предложил ему поработать сезон на его зимовке – пасти скот. В итоге фермер завладел его документами и не платил зарплату. Никакого официального трудоустройства не было. Фактически он работал только за еду. Александр не мог сбежать – за ним постоянно присматривало большое семейство хозяина зимовки.

За эти шесть лет его женили – в крестьянском хозяйстве работала молодая женщина. Свадьбы не было, Александру не разрешали пригласить родных в крестьянское хозяйство. В неволе у Александра и его сожительницы родилась дочь. Роды приняли родственницы владельца зимовки. Сейчас девочке два годика, она живёт там же.

«Я просил отдать мне документы. Вдруг участковый инспектор полиции спросит? Но хозяин сказал, что будет лучше, если документы останутся у него», – говорит Александр Вдовиченко.

Александр решил сбежать. Он несколько дней шёл по степи в сторону Караганды. Передвигался только в тёмное время суток. Мужчина решил добраться до родного посёлка Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области и там написать заявление в полицию. Водитель скорой помощи отправил мужчину на такси до Костаная.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

«Александр Вдовиченко в базе не числится в розыске как без вести пропавший. Если от него поступит заявление, будут приняты меры», – сообщили в ведомстве.