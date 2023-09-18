Премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал акимов за недостаточное привлечение инвестиций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 триллиона тенге, что на 12,2 процента больше, чем за январь - август прошлого года. Однако на заседании инвестиционного штаба премьер-министр подчеркнул, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 триллиона тенге инвестиций в основной капитал. За восемь месяцев этот план исполнен чуть более чем на 50 процентов.

В качестве примера Алихан Смаилов привел область Улытау, где отмечаются самые низкие показатели по инвестициям в основной капитал – всего 54 процента за отчетный период. По словам премьера, план нужно исполнить в этом году, чтобы результаты инвестпроектов можно было увидеть уже в следующем.

В Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. Об этом отчитался заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, однако главу правительства озвученная информация не устроила.

"Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1 %, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего", - указал Алихан Смаилов.