Свои первые матчи в рамках стартовавшего очередного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2023/2024 рудненский «Горняк» провел в Петропавловске во Дворце спорта имени Александра Винокурова против местного клуба «Кулагер».

Нападающий «Горняка» Айдар Галимов против нападающего «Кулагера Артема Гарифулина / Фото pro.ligasy.kz

Хоккеисты рудненской команды активно начали встречу и в первом периоде открыли счет. На 15-й минуте нападающий «Горняка» Вячеслав Шарипов выиграл борьбу за шайбу за воротами петропавловцев у защитника «Кулагера» Дениса Черевача и из левого угла площадки сделал передачу партнеру по атаке Александру Семочкину, который нанес бросок по воротам. Голкипер хозяев Виктор Селиверстов справился с броском, но первым на добивании был форвард гостей Денис Гурьев, опередивший двух игроков соперника и в касание переправивший шайбу в правый угол ворот.

За полторы минуты до перерыва «Кулагер» во второй раз остался в меньшинстве, и хоккеистам рудненского клуба понадобилось всего 13 секунд, чтобы реализовать численное большинство. После вбрасывания в зоне хозяев шайбой завладели гости, защитник Александр Куршук сделал передачу налево своему нападающему Оскару Юлбарисову, а тот перевел ее в центр еще одному игроку обороны Александру Ханьжину, который броском почти от синей линии удвоил преимущество «Горняка».

Во втором периоде хозяева постепенно выровняли игру и на 25-й минуте сократили отставание. В этом моменте нападающий «Кулагера» Даниил Махамадеев во время атаки рудничан перехватил шайбу в своей зоне, убежал вдоль правого борта к воротам «Горняка» и бросил. Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил бросок, но открывшийся слева от ворот форвард петропавловцев Иван Казаченко переправил отлетевшую шайбу в створ.

Вернувшаяся в матч интрига накалила и без того кипевшие на льду страсти, которые немного утихли после обоюдного удаления на 33-й минуте за грубость и драку защитников команд Черевача и Сергея Лазарева. До второго перерыва команды нанесли по 13 бросков по воротам соперника, но счет в матче не изменился.

Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил в первых двух матчах чемпионата 80 бросков по своим воротам / Фото pro.ligasy.kz

Не изменился счет и в третьем периоде, в котором намного активнее были хоккеисты петропавловского клуба, нанесшие по воротам гостей почти в четыре раза больше бросков и сравнявшиеся с ними по итогам матча по этому показателю - по 31 броску, и все же минимально уступившие «Горняку» - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после выигранного матча:

- Давно не играли и позже начали чемпионат, от этого в матче присутствовала небольшая нервозность с обеих сторон. Мы лучше и надежнее сыграли в первом периоде, а затем «Кулагер» заиграл быстрее и агрессивнее. Но наши игроки выстояли. Конечно, еще не все получается, есть еще над чем много работать.

Уже в самом начале повторного поединка «Горняк» остался в меньшинстве, после того как за подножку был удален Денис Скатов. Рудничане хорошо сыграли в обороне в эти две минуты, а еще через минуту открыли счет. Куршук перехватил шайбу в своей зоне и сделал передачу вдоль левого борта Скатову. Вернувшийся на лед после отсидки штрафа нападающий «Горняка» переводом шайбы на противоположный край подключил к атаке Ханьжина, который броском с острого угла поразил дальний верхний угол ворот.

Александр Ханьжин записал в первых двух матчах на свой счет две заброшенные шайбы / Фото pro.ligasy.kz

Настроенные на реванш петропавловцы много времени проводили в атаке, нанеся до первого перерыва 21 бросок по воротам «Горняка», но Нурек ошибок не допустил.

Счет стал равным ближе к середине второго периода, когда после контратаки «Кулагера» нападающему хозяев Евгению Лызину удалось выкатиться один на один с голкипером «Горняка» и переиграть его.

В начале 35-й минуты, рудненский клуб, игравший в меньшинстве после удаления Захара Захарова за задержку соперника клюшкой, вновь вышел вперед. В составе гостей отличился Данила Платонов, подобравший слева у центральной линии выброшенную из своей зоны защиты шайбу, сместившийся с ней за синей линией на противоположный край и точно бросивший справа в дальний угол ворот из-под клюшки капитана петропавловского клуба Станислава Калашникова.

Однако через полминуты «Кулагер» смог-таки реализовать это свое большинство усилиями Никиты Потапова, и счет в матче во второй раз стал равным.

Третий игровой отрезок прошел в относительно равной борьбе, хотя ближе к успеху в нем были хозяева, в середине периода больше полутора минут игравшие в большинстве в формате «пять на три», когда у «Горняка» на скамейке штрафников находились Скатов, отбывавший двухминутный штраф за наказанного за подножку Нурека, и Александр Катков, наказанный за задержку соперника клюшкой.

А матч, основное время которого так и завершилось со счетом 2:2, продолжился в овертайме, также не выявившем победителя. В серии же послематчевых буллитов нападающий «Горняка» Айдар Галимов с шестой попытки своей команды переиграл голкипера «Кулагера». А Нурек, отразивший с игры полсотни бросков по своим воротам, вышел победителем во всех шести дуэлях послематчевой серии буллитов. Таким образом «Горняк» нанес второе поражение «Кулагеру» - 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Следующие матчи регулярного чемпионата «Горняк» проведет в понедельник и вторник, 18 и 19 сентября, в Кокшетау против еще не сыгравшего в чемпионате ни одного матча местного «Арлана».