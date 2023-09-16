"Астана" и "Тобол" выявили победителя в матче с тремя голами
Vesti.kz
16 сентября 2023, 21:10 | Государство
"Астана" и "Тобол" сыграли в матче 22-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На пятой минуте Дембо Дарбо вывел столичных вперед.
На 77-й Алекса Аманович, огорчил свой бывший клуб и удвоил преимущество хозяев. Серж Дебле на 91-й минуте ударом с пенальти сократил разницу, и установил окончательный счет.
У "Астаны" 43 очка и второе место в таблице КПЛ. "Тобол" занимает седьмую строчку, набрав 28 баллов.
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