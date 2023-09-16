Пожробности происшествия сообщила сегодня пресс-служба ДП Костанайской области.

14 сентября в Лисаковске водитель такси Серик НАГАШИБАЕВ получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 000 тенге.

Посылку водителю передала 87-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи. Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки небольшой сумки и обстоятельства, о которых рассказала пенсионерка. Поэтому он обратился в полицию Лисаковска.

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"Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали и выяснили, что 87-летняя женщина стала жертвой мошенников, - пояснила в ДП. - Ей позвонили на домашний телефон и сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП и срочно нужна крупная сумма денег. Пенсионерка собиралась передать мошенникам 3 млн тенге через такси, которое ей вызвали сами злоумышленники. Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке".

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.

Дочь пенсионерки Елена Кононюк выразила благодарность сотрудникам полиции и водителю такси за бдительность и оперативность

"Департамент полиции Костанайской области в очередной раз предупреждают граждан о внимательности, - напомнили в ведомстве. - Мошенники изобретают новые схемы и возвращаются к старым «телефонным» методам. Полиция призывает граждан быть внимательными, не попадаться на уловки мошенников. Необходимо проверять информацию, позвонить близкому человеку и сообщать о таких фактах в полицию. При этом полицейские напоминают, что передача денег лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием