Клуб «Эколайф» при факультете сельскохозяйственных наук КРУ им. А. Байтурсынова был создан в 2021 году, инициатива исходила сверху, но студенты охотно включились в работу клуба - они совсем не против того, чтобы потратить часть своего времени на общественно важные дела.

Экспериментировали с раздельным сбором мусора в стенах КРУ, но весь энтузиазм студентов-экологов разбился о непробиваемую безалаберность их ровесников, обучающихся на других факультетах. Мусор выбрасывался студентами вперемешку, без всякого разделения, поскольку так быстрее, не надо думать и целиться в коробку определенного цвета.

На счету членов клуба «Эколайф» были особенно тёплые мероприятия, например, в рамках акции «Встретим Новый год в экостиле» они делали экологичным новогодний праздник, своими руками изготавливая елочные игрушки и всяческие украшения из пластика, которому был уготован путь на свалку. Шили шоперы из ненужных вещей, давая им вторую жизнь и тем самым оттягивая момент отправки на свалку.

Акция стартовала с раздачи крепких пакетов для мусора

- В плане работы клуба есть участие в международных акциях, - объяснила "НГ" старший преподаватель кафедры биологии, экологии и химии, руководитель клуба «Эколайф» Зайда ЖОКУШЕВА. – Мы искали в Интернете информацию об экологических акциях именно такого рода, чтобы мероприятие было связано с реальным делом, не было кабинетным. Решили присоединиться к общенациональной акции «Бірге таза Қазақстан», которая стала уже ежегодной. Оказалось, в удобные для нас сроки компания «GreenWay» проводит свою экологическую акцию «Чистая прогулка». И она международная. Почему бы не объединить усилия? Так у нас и получился вариант «два в одном».

Перед началом субботника именно над эти участком пролилась дождевая туча. Уборка получилась мокрой

Участок, который в пятницу, 15 сентября, предполагалось очистить от мусора, оставленного отдыхающими, был не очень большим: от зоны отдыха «Ак Шанырак» до дороги, ведущей на Большой мост. Но место это популярное у горожан, а наши горожане, как известно, где отдыхают, там и гадят, оставляя бутылки, банки из-под пива, одноразовую посуду и прочие прелести химической промышленности, не утилизируемые природой. Предполагалось собрать приличное количество мусора и сделать эту локацию чистой хоть на какое-то время.

Участники "Чистой прогулки" прочесали всю территорию от "Ак Шанырака" до дороги"

Студенты совместно с сотрудниками компании «GreenWay» прочесали каждый квадратный метр территории. Найденный мусор складывали в большие крепкие мешки, которые помещали в большой ковш стоявшего наготове погрузчика.

К концу уборки ковш был полностью заполнен. А ведь это место ещё не самое загрязняемое. К примеру, на берегу Тобола, за кафе «Шеш беш», что неподалеку КЖБИ-нского моста, мусора в разы больше.

Польза от таких акций, по сути субботников, двоякая. Во-первых, на какое-то время в конкретной локации становится чище. А во-вторых, участники акции сами уже никогда не будут мусорить.

Студентка 2 курса Ольга Мелихова показывает "богатый улов"

- Вот бутылки пластиковые и стеклянные, одноразовые лотки из-под еды, пакеты, - показывает богатый «улов» студентка 2 курса Ольга МЕЛИХОВА. – Это оставили нечистоплотные люди. Они совсем не думают об окружающей среде и сами виновники того, что она меняется в худшую сторону. Никакого бережного отношения к природе! Я уверена, что никто из нас после участия в таких акциях никогда не выбросит бутылку или пакет на природе. Во-первых, мы знаем, какой труд - это всё убирать. Во-вторых, понимаем весь ужас загрязнения среды. Надеюсь, что и все остальные люди когда-нибудь задумаются об этом.

Надежда на рост сознательности большей части населения, по правде сказать, весьма призрачная. Из года в год сознательные граждане выходят на берега Тобола, чтобы убрать горы мусора, оставленные отдыхавшими там несознательными представителями рода человеческого. Причём основная масса мусорящих приезжает к Тоболу на автомобилях. Что мешает им забросить пакет с мусором в багажник и в городе выбросить его в бак? Ситуация пока не меняется. Есть места, где даже ступить некуда, так всё усеяно отходами. Пока не начнут за это карать огромными штрафами, ничего не изменится. Приучили же именно таким образом к чистоплотности синапурцев и немцев, неужели казахстанцы совсем необучаемы?

Очень быстро пакеты наполнились мусором под завязку

А пока ситуация такова, что у клуба «Эколайф» всегда найдётся повод для полезных дел с экологическим уклоном. Да они и не возражают, они ведь сознательные.

Самая редкая находка попалась Карине и Кристине - большущий кусок ветоши. Что он делал в траве?

К концу акции этот ковш был полностью загружен пакетами с мусором



Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ