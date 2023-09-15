Оперативные действия старшего сержанта полиции Адиля Кадирбекова помогли спасти младенца, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Фото пресс-службы ДП

Во время патрулирования в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейский совершал обход квартир. Спускаясь с пятого этажа, услышал крики о помощи и побежал вниз.

- Увидел женщину с ребенком, она сказала, что малыш не дышит. Тут уже все соседи вышли. Я позвонил в скорую помощь. Выяснилось, что накануне малыш упал со стула, - рассказал Кадирбеков.

По телефону врачи сказали, что действовать необходимо незамедлительно. Руководствуясь сообщениями дежурного врача скорой помощи по телефону, Адиль Кадирбеков начал реанимацию.

Благодаря оказанной помощи ребенок открыл глаза и начал дышать. После его укутали в теплое одеяло. Прибывшие врачи подтвердили правильность действий полицейского.

Родители мальчика выразили благодарность сотруднику.

- Нашему сыну полтора года. Благодаря оказанной помощи сын пришел в себя и сделал первый вдох. Огромное спасибо, – отметил отец мальчика.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Врачи провели обследование, состояние ребенка стабильное.