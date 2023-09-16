«Очистка насаждений осуществляется в связи со строительством новой школы» - так уже сегодня кое-где называют процесс вырубки парка железнодорожников в п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области.

Прошло больше месяца со дня начала «очистки», в результате которой за день вырубили парк железнодорожников!

Синим - часть парка, которую вырубили в 2019 г., красным - в августе 2023 г.

Номерами обозначены: школа № 1 - 1, школа № 2 -2, дом культуры - 3, спортзал - 4, церковь - 5

На фото окантована синим цветом - эта часть была вырублена в юбилейный год в 2019 году, когда станции Кушмурун исполнилось 90 лет. Красным - это вся территория парка, которую «освободили». Вырубили несколько сотен молодых деревьев, в том числе десятки плодовых. Не дали даже дозреть.

Середина парка железнодорожников до 2019 года. Слева старые деревья, справа молодые

Вырубленные деревья в авнусте 2023 г.

В начале августа 2023 года неожиданно для многих жителей поселка за день были вырублены остальные деревья парка железнодорожников. Причина - строительство новой школы.

По генеральному плану здесь можно было построить школу

Сначала ее планировали построить взамен старой. Именно так было заявлено акимом Аулиекольского района Теменовым в одной из публикаций. Но местное сообщество и общественность выступили против сноса старой школы, потому как посчитали, что нельзя уничтожать добротное двух-этажное здание школы с пристройками.

И это сыграло роковую роль - единственное место в центре поселка, куда вписывалась новая школа, оказалось на территории парка железнодорожников.

Макет генерального плана развития п.Кушмурун на 25 лет. 2016 г.

По генеральному плану, разработанному в 2016 году, для строительства новых школ запланированы земельные участки на южной стороне и на севере п. Кушмурун.

Как рассказал аким п. Кушмурун Абай Абжанов, они с представителями Аулиекольского районного акимата проехали по поселку и лучшим вариантом для строительства школы посчитали территорию парка, что в дальнейшем и привело к так называемой «очистке».

Вот так закончилась очередная эпопея в истории п.Кушмурун.

Что в результате? Положительный момент - то, что сохранили прежнюю школу и будет построена новая. А в минусах - то, что теперь в Кушмуруне нет парка железнодорожников.

Из истории парка железнодорожников. В конце 1940-х с фронта в Кушмурун возвращались фронтовики. Пришел работать в СШ 57–200-120 орденоносец А. Ф. Семенихин. Это при нем был впервые разбит пришкольный участок с фруктовым садом. Добрую память оставил директор Семенихин, весь поселок покупал в школе рассаду, а по осени фрукты и овощи.

Победители одного из соревнований в парке железнодорожиков. Физрук Б. Ф. Зубарев

В 60-е уже новый директор школы и тоже фронтовик и орденоносец В. Ф. Чванов продолжил начатое. При нем парк железнодорожников руками учителей и учеников был реконструирован. Территория парка была расширена до сегодняшних размеров.

Осенняя очистка территории парка, учитель СШ № 200 краевед И. П. Золина

В разные годы на территории парка располагались летняя танцевальная площадка, тир, площадки для игры в волейбол и теннис. Главный праздник ст. Кушмурун День железнодорожника проводился в том числе и на территории парка. Каждый год, в мае и августе, парк приводили в порядок подрезали сухие ветки и кустарники, подбеливали деревья. Силами учеников и учителей двух школ, расположенных рядом, территория парка была поделена на несколько частей, проводились субботники.

Соревнования по легкой атлетике в парке железнодорожников

По периметру парка располагалась беговая дорожка, на которой занимались бегом учащиеся соседних школ и жители поселка. Зимой школьники на уроках физкультуры здесь бегали на лужах. Проводились соревнования по бегу на различные дистанции, выполняя нормы ГТО.

История парка неразывно связана с Кушмурунскими школами, особенно с теми, что располагались по обе стороны.

При директоре школы Чванове руками учителей и учеников школы 57-200-120, кроме парка и пришкольного участка в центре возле школы, были залиты тротуары, которые до сих пор не могут заменить. Сейчас пожилым и даже молодым порой просто невозможно здесь ходить.

Тротуары, построенные руками учителей и старшекласников СШ № 200

Руками старшекласников и учителей была построена современная аллея от вокзала до центральной площади, построен обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам-кушмурунцам и многое другое.

Учениками СШ № 200 построена молодежная аллея от вокзала до Дома культуры

Пионерский лагерь при пришкольном участке СШ № 200

Колектив школы был инициатором многих добрых дел поселка городского типа Кушмурун. Население поселка достигло более 18 000 жителей.

Учителя строят обелиск погибшим в Великой Отечетственной войне

В конце 1960-х появилась первая пристройка школы, и это при том, что в разных районах станции функционировали три начальные, две общеобразовательные и вечерняя школа рабочей молодежи.

Школьники облагораживают деревья около школы

В 1980-х построенная в 40-е годы школа уже не вмещала всех учащихся – их было уже более тысячи. И новый директор Романов взялся за строительство пристройки и спортивного зала. При нем был в очередной омоложен сад, в школе продолжали работать мастерские, учащиеся стали получать профессии помощника машиниста, телеграфиста, столяра-плотника.

1991 год отметили новым подъемом. С приходом нового директора-женщины Л. А. Фаст был проведен капитальный ремонт школы, реконструирован актовый зал. По-новому эстетично оформлены коридоры и вестибюль. Появился компьютерный класс, вокруг школы поставили новый забор. В 1991 году школа отметила 50-летие! Впервые в истории школы прозвенел первый звонок и для учащихся первого казахского класса.

2000-е годы ознаменовались очередным капитальным ремонтом. В честь 60-летия школы переоформляется интерьер создается музей. На одном из холмов рядом с озером Кушмурун школьнпя туристическая группа «Родник» под руководством и по инициативе преподавателя В. Н. Юрченко построили обелиск в честь великого земляка Чокана Валиханова.

К сожалению, по итогам ремонта за экономическое преступление была осуждена молодой директор школы.

В 2007 году школа перешла на государственный язык обучения, и это уже новая история поселка Кушмурун.

План новой школы п. Кушмурун

Сегодня идет отток населения и, соответственно, становится меньше учащихся в оставшихся двух школах. Школа № 2 (бывшая СШ № 121) – более 650 учащихся, школа № 1 (бывшая № 200 - № 28 – около 250). Жители надеются, что новая школа поможет развитию поселка.

Парк в 1960-х годах



Школа, построенная в 1941 году

СШ № 1, здесь сейчас учатся 250 школьников

Скоро будет двадцать лет, как «оттяпали» под заправочную станцию территорию стадиона «Медик». Кушмурун - единственный населенный пункт Аулиекольского района, где ни разу за годы независимости не проводилась спартакиада. В этом году такой чести удостоилось небольшое село Коктал, но только не Кушмурун. Хотя здесь за последние годы возрождается футбол, появилось много талантливой молодежи, но отсутствие стадиона негативно сказывается на развитие спорта в поселке. Обещаний было много, но, кроме попытки найти спонсоров, дело не сдвигается.

Уничтожили стадион незаконно передав чать территории под заправку

Уже несколько лет ведется борьба за восстановления озер и пресноводной речки на южной стороне поселка, где деятельность нескольких разрезов ни к чему хорошему не привела. Уничтожили озера и местную достопримечательность пресноводную речку Караганку. Общемственность уже многие годы жалуется во все интсанции.

Разрез на южной стороне: понарыли и бросили

Стадион на южной стороне поселка, где дети играют в футбол

Кого только в этом году здесь не было. Представители различных партий и средств массовой информации, телекорреспонденты "Хабара", экологи. Очень много возмущались увиденным и обещали, обещали, обещали…

Фото из личного архива автора