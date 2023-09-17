Где будут отключать свет в Костанае с 18-го по 22 сентября
План работ Костанайской горэлектросети с 18-го по 22 сентября 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 18 по 22 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор : ул. Плеханова 69-106, ул. Карбышева 1-16, 1/1- 1/8, ул. Западная 3-26, ул. Ленинградская 58/1 - 58/10, 98/3 -98/11, 54-70, ул. Лесная 10-20, ул. Чернышевского 99-111.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 18 по 20 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор : ул. Плеханова 37-98, 98/2-98/10, 61/1-61/2,63/1, ул. рудненская 36-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Целинная 33-45,ул. Строительная 41/1-41/12, 49, ул. Лесная 1-15, ул. Сибирская 22-71,43/1-43/7,41/1,49/1-49/6, 47/3,90/3, 47/5,86/5, ул. Чернышевского 30-69, 59/1-59/5.
ТП-56 (работы на ПС )
19 сентября с 10:00 до 19:00
магазин «Океан», «Оранжерея», «Сибирское здоровье», « Мир шаров и открыток», «Торты», « Кинг», «Любимая Ева», магазин компьютерной техники.
Спальный сектор: ул. Касымканова 16, ул. Гоголя 63,65, пр. Абая 147,149.
КТП-88 (работы на ПС )
19 сентября с 10:00 до 19:00
ресторан «Фесла», магазин «Агролайн», «Полесье», «Агрегат», «Профинструмент».
Частный сектор: ул. Лесная 35-80, ул. К. Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7,38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16, 37/1-37/9, 50/1-50/13,48/2-48/14, ул. Рудненская 76-96, ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9, ул. Сибирская 74-115, 86/1,86/2, ул. Западная 43-86, ул. Ю. Гагарина 42/2-42/24, 44/1-44/12, ул. Карбышева 39-75.
Светофор: ул. Карбышева- ул. Ю. Гагарина
ж/м п. Амангельды (работы на ПС )
20 сентября с 10:00 до 20:00
котельная № 6,8,9, ИП Ким, магазин «Зарина», «Для Вас», «Томирис», «Гранит», школа № 30 , ГКП «Тазалык», поисково-съемочная экспедиция, детский сад по ул. Абая 11/11, кафе «Рандеву», КНС № 15.
Частный сектор: ул. Зеленая 1а-20, ул. Геологическая 7-25, ул. Набережная 1-19, ул.Степная 1-13, ул. Речная 1-38, ул. 2 Речная 7-72, ул. Школьная 1-32, ул. Абая 1-7, 2/1,3/1, ул. Северная 1-23, ул. Энергетиков 11а-35,6/3,27/2-27/12, 29/1-29/13, ул. Целинная 8а-24, ул. Рудненская 2-7, ул. Мира 1-9, 10/1,9/1, ул. Тухачевского 3-34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Миляеева 1-39.
ТП-635 (работы на ПС )
21 сентября с 10:00 до 19:00
детский сад «Родничок», учебно-методический центр «Дарын».
Спальный сектор: ул. Гашека 1а,1б,1/1.
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