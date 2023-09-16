В Казахстане в рамках проекта развития филиальной сети Казахстанской федерации шахмат стартовал «Шахматный караван», который пройдет по 20 городам республики.

Международный гросссмейстер из Костаная Петр Костенко во врнмя сеанса одновременной игры в Кокшетау в рамках «Шахматного каравана» / Фото kazchess.kz/ru

Идея этого проекта возникла на основе идеологии исторических караванов Великого Шелкового пути, которые, наряду с торговой миссией, распространяли культурные и спортивные традиции народов мира. Благодаря этому игра в шахматы распространилась из Индии в Европу и Азию в конце XI века. Шахматные состязания стали популярны в восточной и юго-восточной Азии и обрели множество вариантов и стратегий игры. Проведение «Шахматного каравана» в городах Казахстана также призвано способствовать популяризации шахмат в регионах, что даст возможность увеличения узнаваемости Казахстанской федерации шахмат.

Основными целями и задачами проекта являются открытие и развитие сети филиалов Казахстанской федерации шахмат в городах республики, привлечение внимания местных органов исполнительной власти к шахматам в регионе, привлечение местных предпринимателей к поддержке шахмат, а также проведение открытых блиц-турниров.

Как отмечает вице-президент Казахстанской федерации шахмат Александр БАБЕНКО, сегодня шахматы - это не просто спорт:

- Шахматы - это развитие интеллектуального потенциала нации. У нас большие достижения, которыми можем гордиться и которые сформированы не за одно десятилетие. Но последний год, он особенны в развитии шахматного движения. Чемпионат мира, матч за шахматную корону, чемпионат Азии - это все происходило в Казахстане. И буквально на днях наши девушки в Польше на чемпионате мира завоевали серебряные медали. Очень важно, что шахматы развиваются и на региональном уровне, и мы чувствуем поддержку общественности, бизнеса и местных властей.

Стартовал «Шахматный караван» 10 сентября в Кокшетау, а финиширует 3 ноября в Актау. В Кокшетау в установленной на центральной площади специальной брендированной юрте, которая послужила мобильным игровым залом, состоялся сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером из Костаная Петром Костенко.

Костанай станет третьим городом на пути «Шахматного каравана», прибытие которого в наш город из Петропавловска ожидается сегодня, 15 сентября в 17:00. В мероприятии примут участие заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкали и вице-президента КФШ Александр Бабенко.

В рамках этого мероприятия в Костанае 17 сентября пройдет открытый турнир по молниеносным шахматам, победитель которого сыграет 10 ноября в Туркестане в финале.

А 18 сентября в 10:00 «Шахматный караван» отправится от ДЮСШ шахмат (городской шахматный клуб имени А.Г. Уфимцева - проспект Аль-Фараби, 72) в Караганду.