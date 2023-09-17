Казахстанский эксперт по микромобильному транспорту разобрал поправки в правилах дорожного движения касательно самокатов и мопедов и рассказал, что им запрещено делать на дороге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Уже со следующей недели, с 18 сентября, должны вступить в силу изменения в "Правила дорожного движения". Речь, в частности, идет о правилах для самокатов, мопедов, велосипедов и малого электрического транспорта. Мы попросили эксперта рассказать о новых поправках.

Эксперт по микромобильному транспорту и пользователь с большим опытом езды на велосипеде в городских условиях Ануар Джусупов рассказал, как правильно должны понимать новые правила дорожного движения пользователи самокатов, мопедов и велосипедов. По его словам, предлагаемые поправки в "Правила дорожного движения" - это копия поправок в "Закон о дорожном движении", принятых ранее.

Какие запреты у мопедов и самокатов общие?

В правилах и самокаты, и мопеды имеют право двигаться по дороге. Также у них есть общие запреты, такие как езда не держась за руль, перевозка пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями, повороты налево или развороты на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, пересечение проезжей части дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве, езда по проезжей части дороги без застегнутого шлема.

Могут ли самокатчики и мопедисты совершать правые повороты?

По словам эксперта, если мопед или самокат движется по краю проезжей части, то он должен двигаться согласно правилам дорожного движения, они не запрещают им совершать повороты направо. Если знаки и разметка позволяют, они могут повернуть направо на зеленый сигнал светофора.

Можно ли совершать левый поворот на самокате и мопеде?

В законе прописано, что поворачивать налево можно только на дорогах, имеющих не более одной полосы для движения в направлении твоего движения. Таким образом, если вы едете, например, по двухполосной улице, где каждая полоса в разные стороны движения, то на такой дороге повернуть налево можно. Но даже в этом случае Ануар не советует совершать такой сложный маневр и рекомендует пересекать дорогу как пешеходу - по пешеходному переходу, спешившись.

Должны ли водители автомобилей при повороте направо пропускать велосипеды, электросамокаты и мопеды?

Согласно статье 600 КоАП, водитель обязан предоставить преимущество иным участникам дорожного движения, поскольку автомобиль является источником повышенной опасности для других участников дорожного движения. При повороте направо водитель должен удостовериться, что по краю полосы не движется велосипед, электросамокат или мопед, и только если он убедился, что их нет, можно совершать поворот.

Как правильно пересекать перекресток на самокате и мопеде?

Как отметил эксперт, если они едут по краю проезжей части, то они пересекают перекресток, не спешиваясь, по своей полосе движения. Однако в случае отсутствия знака, что по крайней полосе можно ехать прямо, они не имеют права пересекать перекресток, поскольку это будет нарушением правил. В этом случае остается только пересечь перекресток по пешеходному переходу, для этого нужно спешиться и катить свое транспортное средство.

Электросамокаты могут также проезжать перекресток по велодорожке и велополосе, если на перекрестке имеется разметка, тогда спешиваться не нужно. Мопедам по закону двигаться по велополосе или велодорожке запрещено, так же как и по тротуару.

Как водители самокатов и велосипедов должны двигаться по тротуарам, помимо соблюдения скорости в 6 километров в час?

Эксперт отметил, что важно соблюдать приоритет пешеходов.

"В случае если ваше движение опасно для пешеходов, например, когда их очень много или вы едете через людный парк, то лучше спешиться. Не нужно сигналить в спину, чтобы люди "подвинулись". Сбавьте скорость и осторожно объедьте их", - отметил Джусупов.

Нужно проявлять уважение к окружающим. Любой водитель самоката - это пешеход, важно это понимать всегда, уточнил эксперт.

По обочине дороги можно проехать без шлема и водительских прав, если тротуар и велодорожки отсутствуют?

В ПДД сказано, что шлем и права требуются, если ехать по проезжей части, обочина, согласно ПДД, не является проезжей частью. Таким образом, по обочине можно ехать без шлема и водительских прав.

С какого возраста можно ездить на самокате?

В законе запрет с возрастом есть только при движении по проезжей части, но не по тротуару, обочине, велодорожке или велополосе. Таким образом, фактически с любого возраста можно ехать на самокате, если не выезжаете на проезжую часть. Однако сервисы проката, как правило, выставляют для своих клиентов ограничения по возрасту в 18 лет.

"Поэтому я бы просил родителей не открывать детям доступ к оплате интернет-покупок, если же это невозможно, то проверять, с каких сервисов списываются деньги. Но, кроме этого, я считаю, крайне важно, чтобы дети с ранних лет знали хотя бы базовые правила дорожного движения, изучали, как они работают", - добавил эксперт.

О каких приспособлениях для перевозки грузов на самокатах и мопедах говорится в правилах?

По словам эксперта, в законе прямого ответа нет, поэтому тут трактовка может быть свободной. Например, в случае велосипеда это может быть детское кресло, которое крепится как задний багажник, также есть реализация на раму велосипеда.

Согласно закону на всем можно перевозить груз, который не выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты и не мешает управлению. В случае мопедов и велосипедов можно перевозить любой груз, если есть дополнительная конструкция багажника, например заднего.

Какие светоотражающие средства нужно использовать при езде вечером?

На данный момент в ПДД дает такое определение "светоотражающему предмету": это предмет, изготовленный из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику, обеспечивающий видимость для водителей на расстоянии 150 метров при включенном ближнем свете фар и 400 при включенном дальнем свете фар. Наиболее удобный вариант - это иметь светоотражающий элемент на одежде.

Помимо самокатов и мопедов, в правилах говорится о малых электрических транспортных средствах и отдельных запретах для них. Что это?

В малые определили любые другие варианты транспортных средств с электрическим мотором, кроме электросамоката и мопеда. Например, моноколесо или электроскейтборд. В их случае запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля; перевозить пассажиров; перевозить груз; двигаться по проезжей части дороги; двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения; буксировка малых электрических транспортных средств малыми электрическими транспортными средствами; пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

Если сравнивать с самокатами, то им запрещено ездить по проезжей части, но при этом нет ограничений при движении по тротуару или обочине. Нельзя перевозить груз, людей, пересекать проезжую часть, не спешившись, и так далее.