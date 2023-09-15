В министерстве энергетики высказались о резком удорожании бензина в Костанае, передает Ulysmedia.kz.

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Ранее жители Костаная заявили о росте цен на топливо.

“Что за ужас, уже больше недели цена на 95 бензин 287 тенге!!! И никто ничего не говорит, держат цену и не собираются снижать”

“Заправка Эталон. Аи 95 стоимость уже 250 тенге... Куда смотрят наши власти??? Ведь нигде не говорилось о поднятии цены, на каком основании они поднимают цены?”, – жалуются граждане в соцсетях.

В ведомстве заявили, что в отношении «премиального» АИ-95 не распространяется государственное регулирование и, следовательно, цена определяется на основе спроса и предложения на рынке.

“При этом совокупные запасы АИ-95 в стране (на нефтебазах и НПЗ, в пути и импорт) достаточны и составляют 57 тыс. тонн, что обеспечивает 21-дневную потребность страны. Запасы восполняются в зависимости от заявок ресурсодержателей и объема производства”, – заявили минэнерго.