В Таразе прошли матч за Суперкубок Казахстана и поединки предварительного раунда Кубка РК по футзалу, которые по традиции открыли очередной сезон и в которых принял участие и мини-футбольный клуб «Аят» из Рудного.

Суперкубок РК: Леандриньо забивает ответный гол в ворота «Кайрата» / Скриншот трансляции

В этом межсезонье состав «Аят», тренерский штаб которого возглавил Василий Смолин, претерпел некоторые изменения. Вернулся в команду пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы колена Дос Сантос Джефферсон Жозе, известный как Жеже. Бразильский легионер выступал до травмы за «Аят» два сезона, сыграв в 71 матче и забив 54 мяча.

А новичком рудненской команды стал 23-летний универсал из России Евгений Козырчиков, являющийся воспитанником «Синары» из Екатеринбурга и игравший также в клубах «Беркут» (Грозный), «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) и «Ямал» (Новый Уренгой). Козырчиков в свое время вызывался в юношескую сборную России.

Клуб покинул воспитанник рудненской школы футзала 20-летний универсал Канат Ауезов, принимавший участие в составе молодежной сборной Казахстана (U-19) в отборочном турнире на ЕВРО. Также покинул «Аят» Вадим Булдин, дебютировавший за рудненский клуб в сезоне-2018/2019, а вторую половину прошлого сезона проведший в аренде МФК «Астана», где, впрочем, достаточной игровой практики не получил. Он тоже выступал за сборную РК U-19, забив в двух играх два гола.

Не будет в «Аяте» и защищавшего цвета рудненского клуба с 2010 года ветерана казахстанского футзала Алексея Лопатюка, не продлившего контракт с клубом, но и не завершившего пока карьеру.

По-прежнему в составе «Аята» будут выступать вратари Леонардо Гомес Да Сильва - Лео (Бразилия) и Багдаулет Умирзахов, защитник Абдирасул Абдуманапулы, универсал Де Лара Куэйрос - Луан Марсело (Бразилия) и нападающие Роша Батиста - Леандриньо (Бразилия), Азат Валиуллин, Иван Марахов, Лукас Розенски (Армения, Бразилия) и Антон Рындин. Рудненский клуб перед официальным стартом сезона принял участие в прошедшем в Тюмени VIII открытом всероссийском предсезонном турнире на призы Тюменской области, в котором, кроме «Аята», приняли участие семь коллективов элитного дивизиона России - «Тюмень» (Тюмень), «Синара» (Екатеринбург), ЛКС (Липецк), «Новая генерация» (Сыктывкар), «Ухта» (Ухта), «Сибиряк» (Новосибирск) и «Газпром-Югра» (Югорск).

На групповом этапе «Аят» переиграл «Сибиряк» со счетом 5:1 (голы у рудничан забили Жеже, Валиуллин, Леандриньо, Луан Марсело и автогол) и потерпел поражения от «Синары» - 3:6 (голы - Валиуллин, Лео, Луан Марсело) и «Ухты» - 1:6 (гол - Валиуллин). А в матче за пятое место рудничане уступили «Новой генерации» - 0:3.

Розыгрыш первого трофея нового сезона в Казахстане - Суперкубка, как и в других игровых видах спорта, предполагал встречу действующего чемпиона страны и действующего обладателя национального Кубка. Но так как «Кайрат» в прошлом сезоне, как и в последние десять лет, выиграл и «золото» чемпионата, и Кубок Казахстана, его соперником по матчу за Суперкубок стал вице-чемпион Казахстана сезона-2022/2023 «Аят». Эти же команды открывали футзальный сезон и в прошлом году. Тогда «Аят» вел после первого тайма со сетом 2:0, но в итоге упустил победу - 3:4.

Одержавший победу в предсезонном турнире International Masters Cup в Португалии с участием лиссабонских клубов «Спортинг» и «Бенфика» и клуба «Брага» из одноименного города «Кайрат» был фаворитом в матче за Суперкубок РК и открыл счет на 8-й минуте. Отличился бразильский легионер алматинского клуба Денер, в касание отправивший отскочивший от вратаря мяч в сетку ворот. «Аят» сдаваться без борьбы не собирался, и уже через три минуты Козырчиков замкнул прострел на дальней штанге. Но на 15-й минуте тот же Денер вывел «Кайрат» вперед. В начале второго тайма отличился еще один бразильский легионер алматинцев Педро. Но спустя минуту Леандриньо сократил отставание «Аята» до минимума. Однако за семь минут до конца матча из-за перебора фолов в ворота рудненского клуба был назначен десятиметровый штрафной удар - дабл-пенальти, и Денер, оформив хет-трик, установил окончательный счет - 4:2. А 20-кратный чемпион Казахстана и 18-кратный обладатель Кубка РК «Кайрат» в восьмой раз выиграл Суперкубок РК.

Главный тренер рудненского «Аята» Василий Смолин / Фото kazfootball.kz

Сразу после розыгрыша Суперкубка Казахстана в Таразе стартовал 28-й розыгрыш Кубка РК по футзалу, в предварительном этапе которого приняли участие 12 команд - 11 команд из чемпионата страны и одна любительская команда из Тараза, разбитых на четыре группы. «Аят» после жеребьевки попал в группу «А», где за две путевки в четвертьфинал с ним боролись «Атырау» (Атырау) и «Ордабасы» (Шымкент). Группу «B» составили «Байтерек» (Уральск), «Каспий» (Актау) и «Омега» (Тараз), группу «С» - «Кайрат» (Алматы), «Актобе» (Актобе) и «Астана» (Астана) и группу «D» - «Рахмет» (Актобе), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Семей» (Семей).

В стартовом матче группового этапа с «Ордабасы» рудненский клуб уже к середине первого тайма вел со счетом 3:0, имея при этом и значительное игровое преимущество. Авторами голов стали Валиуллин, Абдуманапулы и Козырчиков. До перерыва шымкентцы смогли отквитать один гол.

А во втором тайме «Ордабасы» стал создавать момент за моментом у ворот соперника и за десять минут, забив два гола, сравнял счет. За шесть минут до конца матча после розыгрыша углового удара шымкентский клуб вышел вперед, после чего «Аят» перешел на игру с пятью полевыми игроками и... дважды пропустил на 37-й минуте. Через минуту Жеже сократил разрыв в счете, но на последней минуте «Ордабасы» забил еще один гол и нанес поражение «Аяту» - 4:7.

Во втором мачте «Аят» пропустил первым уже на 4-й минуте, но быстро отыгрался усилиями Луана Марсело. За восемь минут до конца первого тайма Валиуллин вывел «Аят» вперед, но на восьмой минуте второго тайма счет стал равным - 2:2. В середине тайма Жеже вывел «Аят» вперед. За семь минут до конца матча «Атырау» получил право на дабл-пенальти, который отразил Лео, а через три минуты Жеже убежал от защитников и сделал передачу Леандриньо, который установил окончательный счет в матче - 4:2.

В четвертьфинале «Аят» встречался с «Семеем» и уступил - 2:4. У рудничан забитыми голами отметились Леандриньо и Козырчиков. В других матчах 1/4 финала «Ордабасы» по пенальти переиграл «Рахмет» - 5:5 (пенальти - 5:3), «Актобе» минимально выиграл у «Байтерека» - 2:1, а «Кайрат» разгромил «Каспий» - 8:1. Финал Кубка РК пройдет 28-29 декабря.

Стартующий 24 сентября чемпионат Казахстана с участием 11 команд будет состоять из двух этапов. Первый этап пройдет в четыре круга со спаренными турами. На втором этапе - этапе плей-офф, победитель и второй призер регулярного чемпионата сразу попадают в полуфинал, а команды, занявшие места с 3-го по 6-е будут проводить матчи четвертьфинала до двух побед. Полуфиналы, финал и матч за третье место будут проходить до трех побед.

В первых двух турах «Аят» 24 и 25 сентября будет принимать на своей площадке МФК «Рахмет».

А с 24 по 29 октября «Аяту» и «Кайрату» предстоит провести матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Соперниками «Аята», попавшего в группу «1», после прошедшей в швейцарском Ньоне жеребьевки стали хорватский клуб «Олмиссум», который будет хозяином мини-турнира, португальский «Спортинг» и украинский «Хит». Лучшие три команды из группы пройдут в элитный раунд турнира.