Выборы акимов состоятся 5 ноября в трех городах и 42 районах Казахстана. Об основных этапах голосования рассказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает Orda.kz.

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«Выборный процесс продлится 51 день. Из них 20 предусмотрены на выдвижение кандидата, 25 - на их регистрацию. После чего сразу наступит период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. Затем следует день тишины и голосования», - пояснил Петров.

Выдвигать кандидатов на посты акимов районов и городов областного значения имеют право политические партии. Также стать акимом может любой казахстанец путем самовыдвижения. Для этого необходимо набрать не менее 1% подписей в свою поддержку от общего числа избирателей, которые зарегистрированы в избирательном округе.

«Согласно конституционному закону о выборах если в день окончания сроков выдвижения будет выдвинуто менее двух кандидатов, то территориальная избирательная комиссия вправе продлить срок выдвижения не более чем на три дня», - сообщил Петров.

Законом предусмотрен также третий альтернативный способ выдвижения.

«В случае, если не наберётся кандидатов из числа политических партий и самовыдвиженцев, аким вправе назначить одного или двоих для создания альтернативы, потому что голосование будет обязательно на альтернативной основе».

Для участия в выборах кандидатам необходимо предоставить документы и оплатить взнос в размере пяти МРП, то есть 350 тысяч тенге.

После этого начнётся регистрация, которая закончится за 25 дней до проведения выборов. Списки опубликуют в СМИ.

Само голосование традиционно продлится с 7 утра до 20:00. Подсчёт голосов займет 12 часов. Итоги выборов подведут в течение трёх дней.