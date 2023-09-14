Текущая пенсионная система не сможет обеспечить адекватную пенсию в будущем, считает советник председателя правления Halyk Finance, член общественного совета при ЕНПФ Мурат Темирханов, передает Informburo.kz.

Мурат Темирханов / Фото со страницы эксперта в Facebook

Он отметил, что ключевым показателем, измеряющим адекватность пенсии по старости, является коэффициент замещения трудовых доходов пенсионными выплатами. Ранее ЕНПФ в своём отчёте сообщил, что по итогам 2022 года средний коэффициент замещения по республике составил порядка 45%, что выше минимального стандарта Международной организации труда.

"Таким образом, если ваш средний трудовой доход до выхода на пенсию составлял 300 тысяч тенге, то, по мнению правительства, пенсия в 120 тысяч тенге является вполне адекватной и соответствует международным стандартам. Однако это не так. Конвенция МОТ №102 была утверждена в далёком 1952 году, и минимальный коэффициент замещения в 40% скорее относится к странам с низким уровнем дохода, а Казахстан ещё в 2005 году вошёл в категорию стран со средним уровнем дохода. Кроме того, в 1967 МОТ выпустил конвенцию №128, где минимальные требования по коэффициенту замещения были увеличены до 45%. И затем в рекомендациях МОТ №131b норма коэффициента замещения была повышена до 55%", – отметил Мурат Темирханов.

Он констатировал, что на сегодня по этому ключевому показателю пенсионная система Казахстана откатилась на десять лет назад.

"Расчёт пенсионного коэффициента замещения в целом по Казахстану не показывает реальной картины – это как "средняя температура по больнице". Это связано с тем, что в Казахстане очень большая доля теневой экономики, а также большая доля населения с очень низкими доходами. Такая структура экономики очень негативно влияет как на распределительную, так и на накопительную пенсионную систему", – добавил эксперт.

По его словам, если не принимать во внимание досрочное изъятие пенсионных накоплений на жильё и лечение и условнонакопительные 5% взносов работодателя, то совокупный коэффициент замещения за полный цикл накопительной системы будет низким, особенно длялюдей, у которых доход будет в два раза выше среднего дохода по всей экономике.

"Например, по расчётам ЕНПФ, если вы мужчина и у вас заработная плата была 1 млн тенге, проработав 41 год и исправно платя налоги и делая 10% взносы в ЕНПФ, ваша пенсия будет всего в размере 283 тысячи тенге (248 тысяч из ЕНПФ и 35 тысяч из госбюджета). При таких трудовых доходах подобный размер пенсии по старости трудно назвать адекватным со всех точек зрения. То есть человек со средними трудовыми доходами, выйдя на пенсию, перейдёт в категорию людей с очень низкими доходами", – отметил Мурат Темирханов.

Если в этих расчётах учесть то, что работник может досрочно снять часть своих пенсионных накоплений на жильё и лечение, то коэффициент замещения из ЕНПФ резко уменьшится.

"На сегодня накопительная пенсионная система уже не имеет смысла, поскольку из-за досрочных изъятий она не сможет дать адекватное возмещение трудовых доходов пенсией при выходе человека на пенсию. В результате в ближайшем будущем неприемлемо вырастёт нагрузка на госбюджет из-за ускоренного роста пенсионных расходов бюджета. На сегодня надо уже говорить не о модернизации пенсионной системы, а о полном переосмыслении её фундаментальных основ", – заключил эксперт.