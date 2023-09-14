Главы крестьянских хозяйств уже почти неделю просят правительство срочно ввести режим чрезвычайной ситуации. Связано это с проливными дождями, которые превращают уже созревшее на полях зерно в фуражный корм для домашних животных. Чтобы спасти урожай, предприниматели просят помочь им. В первую очередь, материально.

Уборочная кампания в Костанайской области под угрозой срыва из-за дождей / Фото Олега ПАКА

«Стоит ли заходить на поле?»

В пятницу, 8 сентября, план действий обсуждали на заседании в палате предпринимателей Костанайской области. Крестьяне пытались объяснить директору департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азату СУЛТАНОВУ, что ситуация близка к катастрофе.

Директор ТОО «Азия алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО объясняла, что правительство неверно трактует критерии для введения режима ЧС, и отмечала, что ее фирме, как и многим другим, не выплатили субсидии не только за 2023-й, но и за 2022 год.

Светлана Михайленко считает, что министерство должно дать четкий план работы с аграриями и Продкорпорацией / Фото Георгия ГОВОРОВА

- В правилах мы не видим эти критерии, - сказала Михайленко. - Мы четко понимаем, что сегодня у пшеницы с поля влажность 22-23%. И элеваторы уже ее не принимают. Это возможности их сушилок. То есть эта пшеница через несколько дней будет гореть. Ее физически некуда вывезти. И у нас стоит вопрос - а стоит ли ее вообще убирать? Стоит ли заходить на поле, если в дальнейшем она придет в негодность? Можно ли уже вводить режим ЧС - важна ситуация сейчас или то, что неизбежно будет через несколько дней? Поэтому мы в том числе просим рассмотреть вопрос о предоставлении льготного топлива для тех, у кого есть свои сушилки.

Позицию крестьян аким области Кумар Аксакалов выслушивал на закрытом для прессы совещании в четверг, накануне совещания в палате предпринимателей. Как выяснилось уже в пятницу, многое из сказанного при акиме, мягко говоря, не соответствовало действительности. Директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ отметил, что ситуация уникальная, и в таких масштабах проблем у нас еще не было.

Эдуард Двуреченский: «Либо это зерно сгниет на поле, либо сгниет на току» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- На совещании с акимом области многие представители элеваторов убеждали нас, что никаких проблем с приемкой и сушкой зерна не существует, - сообщил Двуреченский. - После совещания я обзвонил руководство двух элеваторов в Сарыкольском районе. Спросил - готовы ли они заключить со мной договор и принять зерно? Ответ - нет, не готовы. Один элеватор забит зерном Продкорпорации, другой заключил договор с кем-то другим. Что делать фермерам? Нам нужно своевременно просушить зерно, а кто будет такой большой объем возить туда-сюда? Либо это зерно сгниет на поле, либо сгниет на току. И других вариантов пока не видно. Непонятно, куда везти зерно после уборки. Вы поймите, пожалуйста, ситуация в поле катастрофическая, как будто урожай сожгли напалмом! И фермеры думают о том, будут они банкротами в ближайшее время или нет.

Председатель совета палаты предпринимателей по вопросам АПК, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН поддержал: когда затраты на посев есть, а урожай остается гнить на поле - это повод для режима ЧС. Есть специальный фонд для таких случаев, который может выделить деньги и поддержать предпринимателей.

Александр Бородин (справа) предлагает государству выкупать зерно по 100-120 тысяч тенге за тонну / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вчера мы говорили о зерне, которое относится к 4-му и 5-му классам. По какой цене его закупать? - рассказал Бородин. - Уже говорят, что себестоимость выросла и составляет около 80 тысяч тенге. Значит, чтобы как-то выкрутиться, надо поставить цену 100-120 тысяч за тонну. Вчера на совещании обсуждали вопрос пролонгации кредитов. Но если мы это сделаем, то на следующий год мы все будем в долгах, и никто нам новых кредитов уже не даст. Поэтому настраиваться надо на продажу зерна и погашение кредитов. Но гасить их можно, только если у нас будет схема продажи зерна того качества, которое будет у нас в полях.

Александр Бородин также попросил представителя минсельхоза защитить казахстанские КХ от наплыва российского зерна. Варианта здесь два: либо полностью закрыть для российского товара границу, либо ввести для соседей импортную пошлину.

Чего хотим мы от режима?

В правительстве, судя по комментариям представителя минсельхоза Азата Султанова, на перспективу введения режима ЧС смотрят скептически. Он объяснил, что МСХ готовит изменения в правила распределения дизельного топлива, что у элеваторов была возможность получить льготное топливо. Правила пока на согласовании.

- Когда мы обращаемся в министерство финансов, у них есть определенные сомнения, - сказал Султанов. - Вы знаете по засухе в Мангыстау - там возмещение на корма было через программу в сфере животноводства. Как по сайгакам возмещают, мы привязались к правилам министерства по ЧС, где четко все прописано - и ущерб, и количество регионов. Мы разработали правила, сейчас они на обсуждении.

Что можно сказать точно и без комментариев Султанова - срочных мер от государства ждать не стоит.

- Нужно понимать, что даст этот режим ЧС? В принципе, возможность его ввести есть и у акима области, - ответил Султанов на вопрос корреспондента «НГ» о перспективах введения режима. - Есть разные квалификации. Скорее всего, в Костанайской области признаки именно региональной ЧС.

«Акиматы топчутся на месте»

После совещания в палате предпринимателей никаких конкретных решений принято не было. Вопрос режима ЧС подвис в воздухе.

В среду, 13 сентября, за аграриев вступились в мажилисе. Депутат Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ предложил отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС, так как акиматы месяцами выясняют алгоритм ввода этого режима и топчутся на месте.

- Просим правительство утвердить, разъяснить и донести до акиматов и населения, как, кем и при каких условиях объявляется режим чрезвычайной ситуации, - приводят слова Ходжаназарова республиканские СМИ. - Владеть этой информацией, считаю, это законное право граждан Казахстана.

Депутат Асхат Рахимжанов напрямую потребовал от власти ввести режим ЧС в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Бейбут Койшибаев: «Вы режима ЧС боитесь, как будто военного положения» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Если сейчас не объявлять режим ЧС, тогда зачем мы все собираемся? - обращался к представителю министерства на встрече в палате предпринимателей руководитель ТОО «Раимбек 2005» Бейбут КОЙШИБАЕВ. - Режим ЧС нужен, чтобы и кредиты пролонгировать, и рейтинг в банках у аграриев не падал. Вы как будто не понимаете картину происходящего. Выйдите на улицу, мы же тонем! В прямом смысле тонем! Да, мы переживем эту осень. И не такое переживали. Но дайте нам поддержку, вы же знаете, что на следующий год вам все вернется! Сколько раз сельхозники поднимались и опускались. А вы режима ЧС боитесь, как будто военного положения. Не хотел я говорить, но ведь до сих пор у нас приписками занимаются. Два-три центнера убрали, а нас просят сказать, что мы 30% убрали. Многие соглашаются. А реально меньше же убрали. А как мы завтра будем с Продкорпорацией разговаривать, по бумагам-то зерно убрано. Давайте смотреть на месяц вперед, и сами все увидите.

Койшибаев отметил: 10 дней потребуется только на то, чтобы зерно в поле просохло. А в конце сентября снова ждут дожди. Когда и как проводить уборку, аграрии не знают.

Instagram «НГ»: Что пишут наши подписчики о просьбе аграриев объявить режим ЧС

aleks_decorex_

Зачем нам армия чиновников, если они не хотят видеть проблемы в сельском хозяйстве, пока их носом не ткнут, как слепых котят?

viktornilov0101

Меня один вопрос мучает - почему, когда тонна зерна была 180 тысяч, хлеб был по 160 тенге, а когда зерно стало 70 тысяч, хлеб так и остался по 160 тенге?

zolotareva417

Зато успели отказаться на полгода от российского зерна. Не надо бежать вперед паровоза. Обещали большое снятие зерновых, но погода внесла свои изменения.

olessya215

Жаль труд простых людей, которые, возможно, хорошую зарплату за уборку не получат.

agataevaaizhan

При Союзе битва за урожай была, все силы туда. И правильно, хлеб стоил 16 коп.

kristina_selvich

Что урожай, что неурожай, все равно хлеб подорожает. Когда рекорды били по сбору урожая, все равно дорожал.

irinabelik41

У нас то засуха, то дожди все вымочат. А цены на все растут, как на дрожжах. Значит, ожидаются новые скачки на мучные изделия.

valievagold.212

Однако здравствуйте! Значит, когда нет дождя - объявить ЧС, когда дожди - ЧС! И в этих двух случаях страдает народ, который приобретает мучные продукты и корма для животных! Цены же вы не регулируете! Ставите, кто больше и выгоднее продаст! Одним словом, то ли лыжи не едут, то ли я е...

dostan.a

Минсельхоз, включите мозг, видно же, что ситуация критическая, дождь все посевы губит, техника не может выехать, вы еще дизтопливо подняли на 40 тенге. Куда это годится?

sasha.zaikin82

В том году цены на пшеницу были запредельные, что же вы, аграрии, не возмущались?! Не все коту масленица! Бывают и трудности. Я сам бывший аграрий и не надо мне рассказывать, как это трудно.

passajirskie_perevozki_kst

Вообще плевать. На нас это никак не повлияет. Когда у них все хорошо, покупают джипы по 100 млн, а как плохо - так помогите. Джипы, коттеджи и т. д. продавайте!

anti91honik

Правительству по фигу. Среагируют в конце октября, снимут президента с «пламенной речью», а народ как всегда. С весны нет ни субсидий, да и цены космос. А каждое первое хозяйство в лизингах сидит. Производство сельхозтехники встанет. Процветание...

ovsepian977

Жалко труд людей. Терпение и труд все перетрут. Главное - не унывайте, делайте выводы, ставьте сушилки, сроки сева выбирайте и вперед!