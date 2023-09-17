«Там осы!» - со страхом сказала девочка, указывая пальчиком на зависших в воздухе возле палисадника насекомых с желто-черными полосатыми брюшками. Пришлось объяснить напуганному ребенку, что эти шестиногие никакого отношения к осам не имеют, жалить не могут и можно смело проходить мимо них.

Журчалка глазастая

Видовой состав мух Костанайской области изучен крайне слабо. Сколько видов мух у нас обитает, никто точно не скажет. Те немногочисленные костанайские биологи, которые специализировались на энтомологии, мухами не особенно занимались, так уж получилось. Особенно мало внимания уделено мелким мухам типа перегнойниц или болотниц. Их можно вообще не заметить и не подозревать об их существовании, хотя те же перегнойницы весьма многочисленны. А вот некоторых представителей семейства журчалок не заметить трудно, настолько они бросаются в глаза.

Не жалят, не кусают

В семействе Журчалки (они же сирфиды) более 6 000 видов, часть из них выглядят броско, мимо не пройдешь. Яркая окраска, напоминающая таковую у ос или пчел, журчалкам нужна вовсе не для того, чтобы пофорсить. Это защита - взглянет какая-нибудь неопытная голодная птаха на полосатое брюшко журчалки да поостережется клевать, мало ли что. Впрочем, взрослые птицы, набравшиеся опыта, умеют отличать журчалок от ос.

Сирф стекляннокрылый

Названия таких родов журчалок, как шмелевидка, пчеловидка и осовидка, прямо говорят о том, под кого они мимикрируют.

Сирф полулунный

На самом деле эти яркие журчалки совершенно безобидные. Летают в солнечную погоду от растения к растению и никого не трогают. Журчалки могут зависать в воздухе, как миниатюрные вертолеты. Для такого режима полета у них разработаны специальные движения крыльев: как только крыло доходит до нижней точки амплитуды, оно поворачивается на 45 градусов, затем поднимается вверх, разрезая воздух передним краем. При таком режиме вес тела мухи уравновешивается, что позволяет осуществлять «стоячий» полет. Пока люди теоретизировали по поводу аэродинамики, мухи ее прекрасно освоили и уже миллионы лет используют на практике.

Взрослые журчалки - настоящие гурманы. Питаются только нектаром и пыльцой. Без пыльцы, содержащей нужные белки, самки журчалок не смогут отложить яйца. Это примерно такая же история, как у самок комаров, только комарихи пошли по кровавому пути.

Перелетая с цветка на цветок, сирфиды делают очень важное дело - участвуют в опылении растений. Они преуспели в этом не так, как пчелы, заняв на пьедестале опылителей вторую ступень.

Эта хищная личинка может съесть 200 тлей в день

У всех взрослых журчалок поистине райский рацион, чего не скажешь о личинках.

Как живут лярвы

Детство у журчалок совсем не похоже на ту ангельскую жизнь, которую они ведут во взрослом состоянии. В отличие от взрослых журчалок, личинки питаются отнюдь не нектаром. В зависимости от вида в их рацион могут входить другие насекомые, перегнившая древесина, забродивший сок деревьев и даже навоз.

Сирф перевязанный

Личинка пчеловидки, например, все детство проводит в водоеме и хорошо известна под народным названием «крыска». Крыской ее прозвали за длинную дыхательную трубку, которая напоминает крысиный хвост. Всю стадию личинки, или по-латыни лярвы, она проводит на дне какой-нибудь грязной лужи или мелкого водоемчика, ковыряясь в иле и поедая всякие органические остатки. А «хвостик» она выставляет на воздух для газообмена. Дыхательная трубка состоит из трех эластичных сегментов, которые могут растягиваться в длину до 12-15 см, что позволяет «крыске» искать пропитание на такой глубине. Ни дать ни взять телескопическая конструкция. И тут безмозглые мухи нас опередили на миллионы лет!

Ильница тоже из семейства журчалок

А у некоторых журчалок, например, сирфов, личинок не прельщает всякая тухлятина. Им подавай живую плоть. Учитывая, что размеры самих лярвочек не более сантиметра, добыча у них соответствующая - тли.

Сферофория (шароноска) украшенная

Личинки сирфов формой тела и движениями напоминают пиявок. Ползет такая малюсенькая псевдопиявочка по листу, периодически приподнимая головной конец тела и как бы ощупывая пространство, пока не наткнется на тлю. Тля обречена, личинка сирфа высосет ее до последней микрокапли, отбросив только ненужную шкурку, и тут же устремится на поиски новой жертвы. Учитывая кучность размещений тлей на растениях, лярва за короткий отрезок времени может вполне прилично пообедать. Дотошные энтомологи не поленились и подсчитали, сколько особей тли может уничтожить за день эта малютка, оказалось - до двух сотен! В состоянии личинки она проживает 20 дней, так что пользу саду и огороду приносит всего одна хищная личинка сирфа немалую.

Пчеловидка обыкновенная

Как ни крути, а журчалки не только самые красивые, но и самые полезные мухи. Увидите такую, не тянитесь за мухобойкой!

Пчеловидка огородная

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