Замечено, люди, не имеющие дач и огородов, очень бережно и креативно относятся к дарам земли. Ни одной молекуле с грядки не дают пропасть. Как раз воплощение идеи такого человека сегодня у нас в рубрике. Ну а реализовала ее одна из постоянных участниц рубрики "Вкусная жизнь" Iraida.

Сколько душистой приправы можно приготовить из этого букета от Iraida!

Она принесла попробовать и оценить аромат молотой приправы, в которую вошло то, что мы нередко выбрасываем. Утомленные дачным изобилием. Конечно, для квашения капусты собираем семена укропа, но ведь не все. И тем более в голову не приходит, что их можно перемолоть и сделать частью приправы. В нее могут пойти и семена петрушки, и даже - не поверите - моркови, имеющие интересный тонкий аромат. Кстати, хорошо промытую морковную ботву кладут в маринады для помидоров, патиссонов, болгарского перца. Попробуйте.

Отдельная история - цветки. Всем известно, что для чайных сборов предпочтительнее листья молодых растений. Но опять же в маринады вполне можно положить ветку уже цветущей мелиссы лимонной или мяты, роскошный султан фиолетового базилика.

Но и в сухом виде цветки можно использовать. Только сушите до полного обезвоживания, чтобы легко растирались в пальцах. В таком состоянии их можно класть в приправу из многих ингредиентов, подбирая гармоничный для вас набор. А можно сделать базиликовую соль, растирая с нею цветки.

Сортов базилика сегодня множество. У меня на даче штук шесть - кроме традиционных, есть лимонный, гвоздичный, анисовый. Такое богатство ароматов!

Два слова о зелени. Ее морозят и сушат многие. Но есть растения, чью зелень использовать как бы не принято. Например, верхнюю надземную часть лука-порея, листья корневого и черешкового сельдерея. В свежем виде да - грубоваты они. Но вот как раз экономная и изобретательная соседка Iraida эту зелень сушит, потом измельчает и добавляет в свои молотые приправы.

Ну и о семенах недозрелых не могу промолчать. Какой это кладезь ароматов и вкусов. Зеленые семена укропа, такой же кориандр, даже петрушка. Положить в ложку, придавить выпуклой стороной другой ложки, чуток провернуть и картошечку отварную посыпать, или поздние огурцы, когда малосолишь в пакете, или шмат жареного мяса, который только со сковороды снят... Запах волшебный.

Фото Ксении РЕБИК