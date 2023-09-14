14 сентября 2023, 11:58

В поселке Караменды Наурзумского района казахская и русская начальные школы расположены на одной улице. Но эта дорога предназначена только для езды. Отдельного тротуара для пешеходов нет.

Дети вынуждены идти по дороге. Они не могут идти по обочине дороги, потому что там растут деревья и кустарники. А еще машины паркуются на обочине дороги. Никаких указателей или чего-то еще нет, поэтому машины ездят по одной полосе без правил. Знак "Пешеходный переход" вообще игнорируется.