Предположительно, владельцы автомобилей с объёмом двигателя до четырёх литров будут выплачивать транспортный налог косвенно, через акцизы на бензин, передает Informburo.kz.

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На сколько у казахстанцев повысятся расходы на ГСМ из-за упразднения налога на транспорт, рассказал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Ранее в Минэкономики предложили упразднить налог на транспортные средства, но сохранить налог по автомобилям с повышенным объёмом двигателя.

"Действительно, обсуждается вариант переноса транспортного налога в стоимость акциза на бензин. Но здесь надо внимательно подходить, поэтому мы сделаем дифференцированно. Наверное, предполагается упразднение транспортного налога для автомобилей до 4 литров либо до 3,5 литра. Сейчас дополнительно расчёты проводим. О чём речь, смотрите: мы порядка 80 млрд тенге собираем транспортного налога, и порядка 5 млн тонн у нас потребление нефтепродуктов. Если просто поделить одно на другое, то в целом получится, что если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то она должна вырасти на 14 тенге", – сказал Азамат Амрин в кулуарах правительства.

Он привёл в пример Hyundai Accent с объёмом двигателя 1,6 литра, за который годовой транспортный налог составляет около 7000 тенге, а также Lexus LX 570, по которому взимается 700 тысяч тенге налога.

"Соответственно, чтобы "наездить" транспортный налог через акциз, то представьте: у маленькой машины через бензин потребление будет намного больше. Если гражданин платит 7 тысяч тенге, то через бензин, если мы на 14 тенге поднимем, в течение года он "наездит" на 30 тысяч тенге транспортного налога. В то же время, если машина с большим двигателем и большим транспортным налогом, то через бензин эта машина наездит порядка на 300-350 тысяч тенге. Поэтому получается, что через этот перенос транспортного налога на бензин мы снижаем нагрузку на тех, у кого большие транспортные средства", – добавил замминистра.

По его данным, из 3,9 млн автовладельцев лишь около 5-7% используют транспортные средства с объёмом двигателя больше четырёх литров. Предполагается, что за авто с объёмом двигателя до 4 литров будут выплачивать налоги через акцизы на бензин, а владельцы авто с большим объёмом двигателя останутся плательщиками транспортного налога. Азамат Амрин подчеркнул, что также не стоит забывать о налоге на роскошь, под который попадают дорогостоящие авто с большим объёмом двигателей.



