Уголовное дело в отношении отстраненного председателя коллегии судей по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА продолжили рассматривать 13 сентября.

Аскар Дарбаев запретил показывать свое изображение в СМИ

Дарбаев обвиняется в том, что взял крупную взятку у предпринимателя Михаила Корнеева за обещание вынести положительное решение по его делу. Задержали судью с поличным при получении взятки в сумме 19 млн тенге. Корнеев владеет песчаным карьером, и у него много судебных тяжб, связанных с бизнесом. Вместе с Дарбаевым на скамье подсудимых предприниматель Ельжас Калкаев, который ранее работал заместителем акима района. На прошлом судебном заседании Дарбаев полностью не признал вину, Калкаев, напротив, полностью признал.

13 сентября по делу Дарбаева допросили его коллег. В частности, судей Костанайского областного суда Галину ЗИНИНУ и Сергея НУРОВА, которые были с ним в коллегии и рассматривали иск ТОО «Гражданпроект» к Михаилу Корнееву. Но главный свидетель, бывший судья Костанайского областного суда Игорь Дудин, на допросе которого настаивают сам Дарбаев и его адвокат, пока не явились. Согласно обвинению, именно Дудин сначала обратился к Корнееву и потребовал с него взятку в размере $100 000. Дудин и Корнеев были знакомы более 10 лет. Потом с Корнеевым лично встретился бывший председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин и потребовал уже $50 000. Позже сошлись на $40 000, но передавал их Корнеев уже не Дудину, а Дарбаеву через его подельника Калкаева. Деньги были меченые и передавались под надзором сотрудников департамента КНБ.

Судья Мерей Аманжолов пояснил, почему свидетель Игорь Дудин не явился в суд

- Допросить свидетеля Дудина пока не представляется возможным, - сообщил в начале слушания судья Мерей АМАНЖОЛОВ. - Дудин сообщил, что госпитализирован в больницу Костанайского района. Устно нам факт госпитализации в больнице подтвердили, но письменного ответа пока не пришло.

- Мы настаиваем, чтобы он пришел на следующее судебное заседание, - отреагировал адвокат Дарбаева. - И вместе с ним судья Анатолий Смолин.

Как позже выяснилось, Смолину тоже отправили SMS, чтобы он явился в суд в качестве свидетеля, но он его даже не получил, потому что уведомление не пришло.

Тогда суд приступил к допросу судьи Галины Зининой.

Галина Зинина сообщила суду, что сразу была на стороне предпринимателя Корнеева

- По делу об иске к Корнееву я сразу сказала, что он незаконный, - пояснила она. - Конечно, мы обсуждали это с Дарбаевым, потому что нужно знать мнения друг друга. Он знал, какое у меня будет мнение. Смолин просто сказал, что, на его взгляд, решение законное. На тот момент я сказала, что еще не видела дела, потом он снова спросил мое мнение. Я ответила: на мой взгляд, абсолютно незаконное, и Корнеев прав. Смолин, как председатель областного суда, никак не мог повлиять на наше решение.

Адвокат Дарбаева напомнил, что в ходе НСД (негласных следственных действий) был записан разговор Дудина. На записи Дудин говорит: «Она подготовила два проекта решения. Как Асеке скажет, так и будет».

- Двух проектов решений не было и быть не может, - рассмеялась Галина Зинина. - Там огромное дело, хоть бы с одним проектом справиться...

- А кто такой Асеке? - поинтересовался судья Мерей Аманжолов.

- То же самое у меня спросил следователь, когда он представил запись этого разговора, - ответила Зинина. - Я должна была сказать, узнаю ли я голос Дудина или нет. Я его голос узнала, но когда он спросил «Кто такой Асеке?», сказала, что не знаю. Следователь предположил: «Наверное, Дарбаев». Мы друг друга всегда называем только по имени-отчеству.

Сергей Нуров сообщил, что был согласен с Зининой: иск к Корнееву незаконен. И тоже тогда озвучил свою позицию Дарбаеву.

Сергей Нуров заявил: «Коррупция в судейском корпусе - самое страшное, что может быть»

- Дарбаев, хоть и был председателем коллегии, но его голос учитывался наравне с нашими, - пояснил Нуров. - И никак не мог повлиять на окончательное решение, потому что я и Зинина были на стороне Корнеева. Надавить на нас Дарбаев не мог.

На просьбу охарактеризовать Дарбаева Нуров ответил: молодой, перспективный, профессиональный. И до случившегося он мог сказать о коллеге только положительное.

- А после случившегося? - спросил судья Аманжолов.

- После случившегося ничего хорошего сказать не могу, потому что коррупция в судейском корпусе - самое страшное, что может быть! - высказался Нуров.

Суд также допросил дочь предпринимателя Светлану КОРНЕЕВУ. Она пояснила, что давно была знакома с Елжасом Калкаевым, они хорошие приятели.

- Когда у меня был магазин алкогольной продукции, он был постоянным клиентом, так мы и познакомились, потом хорошо общались, - сказала Корнеева. - Пару лет назад он сказал, что может помочь моему отцу в его делах. Я ответила, что не в курсе дел отца. Тогда Калкаев попросил его номер телефона. Я передала разговор отцу, спросила, можно ли дать номер. Он ответил - можно. И позже они общались уже без меня. О чем, я не знаю.

Очередное заседание по делу назначено на 20 сентября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ