По прогнозам синоптиков, по области в четверг и пятницу, 14-15 сентября, осадков не будет. В четверг на западе, севере и востоке, а в пятницу на севере в ночные и утренние часы ожидается туман. В субботу, 16 сентября, на западе прогнозируется дождь с грозой, на севере ночью и утром - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 5-10, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут 16-21°С. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам 3-8°С, на юге 11°С. Днём воздух прогреется до 15-20°С.

В Костанае темепературные показатели будут следующими. В четверг: ночью 7-9, днём 18-20°С. В пятницу и субботу: по ночам 6-8, в дневное время 18-20°С.

Ветер в четверг ожидается ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный скоростью 7-12 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае. В пятницу и субботу будет переменный северный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с, в Костанае - 5-10 м/с.