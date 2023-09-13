Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане обсуждается вопрос поднятия налога на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение от cookie_studio на Freepik

На брифинге в правительстве вице-министр сообщил, что вопрос поднятия НДС с 12 до 16 процентов находится на стадии обсуждения.

"По ставке НДС, да, такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса - это фискальная, пополнение доходной части бюджета. Если мы поднимем с 12 до 16 процентов, предлагается поднять такую ставку, на обсуждении находится, то это порядка 2-2,4 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет", - ответил Амрин во время брифинга в правительстве.

Отметим, сегодня в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин пояснил, для кого могут упразднить транспортный налог в Казахстане. По словам вице-министра, этот вопрос уже обсуждается в рамках рассмотрения нового Налогового кодекса.