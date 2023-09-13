13 сентября 2023, 10:36

В парке 25-летия Независимости РК по улице Гашека установили вот такие вот навесы. Стоят они и возле ДК Строителей. Сначала я думал, в них поставят спортивные тренажеры. Но прошло время, а тренажерами и не пахнет. А для вообще предназначены эти тренажеры? Кто в теме?