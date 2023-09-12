Главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан ЕРЖАНОВ сегодня, 12 сентября, подтвердил смерть 9-летней девочки, которую ударило током на пенной вечеринке в Узунколе, приуроченной ко Дню молодежи.

- Биологическая смерть произошла в 9.15, - сообщил он. - До этого наши врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, безуспешно. Сердце девочки остановилось. Наши врачи сделали все, что необходимо, что от нас требовалось. Проведена сердечно-легочная реанимация в течение 30 минут, но без результата. Когда мы узнали о произошедшем, сразу собрали бригаду и отправили ее санитарной авиацией в Узунколь. Хочу отметить, что за очень короткий срок, 6 часов, мы доставили девочку к себе, в областную больницу. То есть 26 августа в 1.25 она находилась уже у нас. С нашей стороны вся помощь была срочной, к ней выехал заведующий отделения реанимации. Он стабилизировал ее состояние и доставил к нам.

Главный врач отметил, что важную роль "сыграл временной фактор", так как мозг после удара током без кислорода живет от 3-х до 5-ти минут. Врачи до сих пор не знают, сколько времени прошло между ударом током и вызовом скорой.

- Поэтому девочка доставлена в крайне тяжелом состоянии, - подчеркнул Ержанов. - Мы с первых дней назначили консультации с ведущими специалистами Астаны, с Центром материнства и детства. Наше лечение было ими одобрено, только дозировка была скорректирована. Были рекомендации по УЗИ и ЭКГ. Несколько раз в день мы их проводили и результаты отправляли в Астану. То есть столичные врачи курировали этого ребеночка с первых дней! Была консультация нейрохирургов. 30 августа к нам прилетали реаниматолог и нейрохирург из Астаны, которые очно осмотрели ребенка и дали свои рекомендации. Лечение все выполнялось. Но медицина оказалась бессильна.

- Я хочу сказать, что и характер травмы очень тяжелый сам по себе, - добавила заместитель главного врача по лечебной части Динара ИБРАШЕВА. - Особенно учитывая то, что мы не знаем, сколько головной мозг находился в гипоксии и без сознания. Мозг от удара током страдает в первую очередь.

С 26 августа до 12 сентября девочка находилась без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

- Каждая смерть ребенка проходит через сердца наших врачей. Я думаю, сегодня скорбит вся Костанайская область, - сказал Нурлан Ержанов.

Фото Георгия ГОВОРОВА