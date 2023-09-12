Под изменения попали проспект Аль-Фараби, улицы Баймагамбетова, Алтынсарина, Каирбекова и Майлина. Теперь, оставляя машину на парковочном кармане, необходимо поставить автомобиль параллельно бордюру.

- Департамент полиции обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение правил парковки транспортных средств на территориях общего пользования, - отметили в пресс-службе ведомства. - Это необходимо для увеличения пропускной способности улиц и сокращения конфликтных точек между транспортными потоками, поскольку «диагональная» парковка перекрывает половину крайней полосы и заставляет других водителей прибегать к необоснованным маневрам. Кроме того, выгрузка и погрузка багажа, посадка и высадка пассажиров осуществляется на середине проезжей части, что создает риски ДТП.

Полиция призывает водителей соблюдать требования дорожных знаков и способов постановки транспортных средств на парковочные места, так как это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и состояние аварийности на дорогах.

В ведомстве также предупредили водителей, что сейчас проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил парковки.